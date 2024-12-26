Suriye'de Kuneytralılar, İsrail'in ülkeye yönelik işgaline son vermesini istedi
İsrail ordusunun Suriye'nin Kuneytra ilinde işgal ettiği Süveyse köyü sakinleri, İsrail saldırganlığına son verilmesi ve bölgeden uzaklaştırılması çağrısı yaptı.
Ankara
İsrail, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından bu ülkeye hava saldırılarını artırırken, karadan işgalini de genişletiyor.
Ülkenin güneybatısındaki Kuneytra'nın Süveyse köyü sakinleri, konuyla ilgili AA muhabirine konuştu.
Şadi Ebu Zeyid, İsrail güçlerinin işgal altındaki Golan Tepeleri ile sınır şeridinden 10 kilometre içeri girerek Süveyse ve çevresindeki köyleri tahrip ettiğini ve aralarında bir çocuğun da bulunduğu halka doğrudan saldırdığını anlattı.
İsrail ordusu güçlerinin, işgali protesto eden köylülerin düzenlediği barışçıl gösteri sırasında halka ateş açtığını ve 7 kişiyi yaraladığını belirten Zeyid, "Uluslararası topluma, Arap ülkelerine, Birleşmiş Milletler güçlerine çağrıda bulunuyoruz; Kuneytra'daki köy ve kasabalara yönelik her gün devam eden bu saldırılara son verilmesini istiyoruz." diye konuştu.
"Ne pahasına olursa olsun, toprağımızdan ayrılmayacağız"
Süveyse sakinlerinden Fayez el-Bender de köye giren İsrail ordusunun, özel mülklere ve kamu mallarına zarar verdiğini, ağaçları söktüğünü, evlere ateş açtığını söyledi.
Mevcut koşulların değişmesi ve "İsrail kibrine son verilmesi" çağrısı yapan Bender, "Ne pahasına olursa olsun, ne kadar kan dökülürse dökülsün, toprağımızdan ayrılmayacağız." dedi.
"Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz"
Köy sakinlerinden Muhammed Abdülkerim el-Hatimi de İsrail'in bu saldırılarının halk arasında paniğe neden olduğunu ancak bu durumu "kesinlikle kabul etmediklerini" vurguladı.
Hatimi, "Yetkili makamların bu saldırganlığı caydırmasını ve vatanımız Suriye'den uzaklaştırmasını umuyoruz." diye konuştu.
Süveyse'de bölge sakinleri dün İsrail'in ülke topraklarını işgal etmesine karşı gösteri düzenlemişti.
Protesto sırasında İsrail askerlerinin mevzilendikleri bölgelerden kalabalığın üzerine ateş açması sonucu 3 sivil yaralanmıştı.
İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali
Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.
Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.
Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.
İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.