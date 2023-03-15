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Dünya

Suriye'de halk ayaklanmasının 12. yıl dönümünde rejim karşıtı gösteriler düzenlendi

Suriye'nin kuzeyinde, Beşşar Esed rejimi karşıtı barışçıl gösterilerin başlamasının 12. yıl dönümünde gösteriler düzenlendi.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Suriye'de halk ayaklanmasının 12. yıl dönümünde rejim karşıtı gösteriler düzenlendi Fotoğraf: Izzeddin Kasim/AA

İdlib

Ülkenin güneyindeki Dera ilinde, 15 Mart 2011'de bir grup ilkokul öğrencisinin okul duvarına rejimin lideri Beşşar Esed'i kastederek "Ey doktor şimdi sıra sana geldi" yazmasıyla başlayan halk ayaklanmasının üzerinden 12 yıl geçti.

Ülkenin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki İdlib ili ile Bab, Azez ve Tel Abyad ilçelerinde toplanan halk, barışçıl gösterilerin başlamasının yıl dönümünü gösterilerle andı.

Göstericiler, "Katil Esed rejimi hesap vermeli", "Rejimin düşmesini istiyoruz" ve "Zorla yerinden edilen sivillerin evlerine geri dönmesini istiyoruz" sloganları attı.

Gösterilere katılan aktivistlerden Hadi Abdullah, AA muhabirine, rejime karşı tutumlarının değişmeyeceğini söyledi.

Abdullah, "Acılara, zulme ve 12 yıldır depremler gibi etkisi olan saldırılara dayanan bu halk, rejime karşı mücadeleye devam edecek." dedi.

Esad rejimine karşı görüşlerini dile getirmek için İdlib'deki gösterilere katıldığını belirten sivillerden Musa İbrahim de Esad rejiminin, uluslararası yasaları hiçe sayarak, sivilleri zorla yerinden ettiğini hatırlattı.

Musa, "Biz hak sahibiyiz. Biz dava sahibiyiz. Biz özgürlük istedik. Onurlu yaşam istedik. Taleplerimizden vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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