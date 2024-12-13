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Dünya

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Lazkiye'de Türkmenler ilk cuma namazını kıldı

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinden sonra Lazkiye ilindeki Türkmen mahallesi ilk cuma namazında saf tutuldu.

Eşref Musa, Mehmet Burak Karacaoğlu, Aynur Şeyma Asan  | 13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Lazkiye'de Türkmenler ilk cuma namazını kıldı

Şam

Beşşar Esed rejiminin yerinden ettiği Türkmenler, 8 Aralık'ta rejimin yıkılmasının ardından evlerine dönmeye başladı.

Lazkiye'deki Ali Cemal Mahallesi'ne dönen Türkmenler, rejimin yıkılmasından sonra, Rahman Camisi'nde ilk cuma namazını kıldı. Evlerine dönmenin ve yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşayan Türkmenler, namazda dua etti.

Halk, cuma namazı sonrası "Suriye devrimi bayraklarıyla" kutlamalara katılarak "yeni Suriye" için temenniler içeren sloganlar attı.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık'ta Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

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