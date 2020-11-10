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Dünya

Suriye üzerindeki ipotek: YPG’nin doğal kaynak terörizmi

Suriye halkı iç savaş, salgın, ekonomik kriz, çöken sağlık ve eğitim altyapısı gibi sorunların gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor. PKK’nın Suriye kolu YPG ise ülkenin stratejik enerji kaynaklarını kontrolü altında tutmaya devam ediyor.

10.11.2020
Suriye üzerindeki ipotek: YPG’nin doğal kaynak terörizmi

AA Araştırma

Suriye halkı iç savaş, salgın, ekonomik kriz, çöken sağlık ve eğitim altyapısı gibi sorunların gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor.

Halk temel yaşam ihtiyaçlarına ulaşmakta bile güçlük çekiyor.

PKK’nın Suriye kolu YPG ise ülkenin stratejik enerji kaynaklarını kontrolü altında tutmaya devam ediyor.

Petrol, su kaynakları, elektrik ve tarım arazileri üzerinde hakimiyeti sağlayan YPG, bu gücünü siyasi koz olarak kullanmasının yanı sıra ekonomik gelir elde ediyor.

Ülkenin petrol kaynaklarının yüzde 70’i YPG’nin kontrolünde bulunuyor.

Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde hakimiyet kuran örgüt, ülkedeki su kaynaklarının da yüzde 97’sini elinde tutuyor.

Ülke içindeki tarım arazilerinin de neredeyse yarısı örgüt işgali altında bulunuyor.

AA, YPG’nin petrol ve diğer enerji ticaretlerinde kimlerle iş birliği yaptığını ve tüm bu süreci nasıl yürüttüğünü gözler önüne seriyor.

Çalışma, YPG’nin Esed rejimiyle ticari bağlantılarını ve söz konusu sürece ilişkin ticaret rotalarını ortaya koyuyor.

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