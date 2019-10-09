Euro
6.42
Dolar
5.84
BIST 100
101,175.90
Altın
1,500.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İzmir Fuarı'nın açılış törenine katılıyor
logo
Dünya

Suriye sınırında askeri hareketlilik

Gece Akçakale'ye gelen Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları Suriye sınırında gözlem yaptı.

Mehmet Akif Parlak   | 09.10.2019
Suriye sınırında askeri hareketlilik

Şanlıurfa

Suriye'de muhalif savaşçılardan meydana gelen Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları dün gece geldikleri Akçakale'deki sınırda gözlem yaptı.

Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatta TSK'ye destek vermek için dün gece Şanlıurfa'ya gelen SMO güçleri, bugün TSK unsurlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasından Tel Abyad'ı gözlemledi.

Bazı noktalarda duran ve görüş alışverişinde bulunan askeri unsurlar, daha sonra sınırda bulunan TSK'ye ait birliğe katıldı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump'ın azil süreci ve Kongre'deki dengeler
Türkiye-Sırbistan ilişkilerinde yeni dönem
Birleşik Krallık demokrasisi Brexit yükünü taşıyamıyor
Avusturya’da değişmeyen gündem: İslam karşıtlığı
Yemen krizi yeni jeopolitik depremlere yol açabilir

Benzer haberler

Suriye sınırında askeri hareketlilik

Suriye sınırında askeri hareketlilik

'ABD'nin Suriye'deki politikası tüm bölgeyi yakabilir'

Tarlası için ödünç aldığı solucan gübresinin üreticisi oldu

YPG/PKK'dan Suriye Milli Ordusu mevzilerine saldırı

YPG/PKK'dan Suriye Milli Ordusu mevzilerine saldırı
'Dünya, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusu için hazırladığı planı desteklemeli'

'Dünya, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusu için hazırladığı planı desteklemeli'
Suriyeli muhaliflerden terörle mücadeleye bağlılık vurgusu

Suriyeli muhaliflerden terörle mücadeleye bağlılık vurgusu