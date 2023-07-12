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Dünya

Suriye ordusunun Etarip ilçesine düzenlediği saldırıda bir sivil savunma görevlisi öldü

Suriye ordusu güçlerinin Halep ilinin batısındaki Etarip ilçesinde Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) aracını hedef aldığı saldırıda bir görevli öldü.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Suriye ordusunun Etarip ilçesine düzenlediği saldırıda bir sivil savunma görevlisi öldü Fotoğraf: Kasım Rammah/AA

İdlib

Halep’in Keferhalep köyünde konuşlu Suriye ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplar, Halep'in batısındaki Etarip ilçesine saldırı düzenledi.

Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, ısı güdümlü füzeyle gerçekleştirilen saldırıda sivil savunma görevlisi Abdulbasit Abdulhalik yaşamını yitirdi.

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