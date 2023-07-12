Suriye ordusunun Etarip ilçesine düzenlediği saldırıda bir sivil savunma görevlisi öldü
Suriye ordusu güçlerinin Halep ilinin batısındaki Etarip ilçesinde Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) aracını hedef aldığı saldırıda bir görevli öldü.
İdlib
Halep’in Keferhalep köyünde konuşlu Suriye ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplar, Halep'in batısındaki Etarip ilçesine saldırı düzenledi.
Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, ısı güdümlü füzeyle gerçekleştirilen saldırıda sivil savunma görevlisi Abdulbasit Abdulhalik yaşamını yitirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.