Suriye’nin Humus ilinde Esed rejiminin petrol rafinesinde patlama
Suriye’nin orta bölgesindeki Humus ilinde Beşşar Esed rejimine ait petrol rafinerisinin içinde büyük bir patlama meydana geldi.
İdlib
AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Humus rafinerisinde ham petrol taşıyan akaryakıt tankerleri patladı.
Toplamda en az 7 tankerin patladığı, yangının devam ettiği öğrenildi.
Yangını söndürmek ve rafineriye yayılmasını önlemek için Hama ve Tartus illerinden takviye itfaiye araçları bölgeye gönderildi.
Şu ana kadar ölü ve yaralı bilgisi paylaşılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.