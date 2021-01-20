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Dünya

Suriye’nin Humus ilinde Esed rejiminin petrol rafinesinde patlama

Suriye’nin orta bölgesindeki Humus ilinde Beşşar Esed rejimine ait petrol rafinerisinin içinde büyük bir patlama meydana geldi.

Ahmet Karaahmet,Mehmet Burak Karacaoğlu   | 20.01.2021
Suriye’nin Humus ilinde Esed rejiminin petrol rafinesinde patlama

İdlib

AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Humus rafinerisinde ham petrol taşıyan akaryakıt tankerleri patladı.

Toplamda en az 7 tankerin patladığı, yangının devam ettiği öğrenildi.

Yangını söndürmek ve rafineriye yayılmasını önlemek için Hama ve Tartus illerinden takviye itfaiye araçları bölgeye gönderildi.

Şu ana kadar ölü ve yaralı bilgisi paylaşılmadı.

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