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Dünya

Suriye’nin Azez ilçesinde, İstanbul'un fethi kutlamaları kapsamında geleneksel okçuluk turnuvası yapıldı

Suriye’nin kuzeyindeki Azez’de, İstanbul’un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla geleneksel okçuluk turnuvası düzenlendi.

Ömer Koparan   | 30.05.2021
Suriye’nin Azez ilçesinde, İstanbul'un fethi kutlamaları kapsamında geleneksel okçuluk turnuvası yapıldı Fotoğraf: Saher El Hacci/AA

Azez

Kilis'in karşısında Suriye topraklarındaki Azez’de, Kilis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü destekleriyle İstanbul’un fethinin 568. yıl dönümü kutlandı.

Kutlama kapsamında düzenlenen okçuluk turnuvasına, Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi, Kilis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, Kilis Mili Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Yunus Emre Enstitüsü yetkilileri, Azez ve Çobanbey yerel meclisi yetkilileri ile bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Turnuvaya, Azez Meclisi Gençlik Merkezi Okçuluk Takımı, Çobanbey Meclisi Gençlik Merkezi Okçuluk Takımı ve Azez Yunus Emre Enstitüsü Okçuluk Takımından 48 sporcu katıldı.

Finale kalan 18 sporcu, birincilik için ter dökerek bireysel olarak takımlarını temsil eden kızlardan 3, erkeklerden 3 sporcu derece aldı.

Dereceye giren öğrencilere, Kilis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından madalyaları verildi.

Kilis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün İstanbul’un fethinin 568. yıl dönümü nedeniyle Suriyeli kardeşlerimizle geleneksel okçuluk turnuvası düzenliyoruz. Bölgede birkaç alanda spor faaliyetleri yapılıyor ancak geleneksel okçuluk alanında yapılan ilk müsabaka bu. Turnuvaya katılım sağlayan sporculara başarılar diliyorum. Bölgede spor faaliyetlerine destek veren herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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