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Dünya

Suriye muhalefeti, ülkenin kuzeyine düzenlenen balistik füze saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerinde dün 2 ayrı noktaya düzenlenen balistik füze saldırısında ölen sivillerin sayısı 4'e yükselirken, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttuklarını açıkladı.

Ethem Emre Özcan   | 06.03.2021
Suriye muhalefeti, ülkenin kuzeyine düzenlenen balistik füze saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu

Ankara

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerinde dün iki ayrı noktaya düzenlenen balistik füze saldırısında ölen sivillerin sayısı 4'e yükselirken, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttuklarını açıkladı.

Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinin Hamran bölgesi ile Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesine, dün akşam saatlerinde düzenlenen balistik füze saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 3'ten 4'e yükseldi.

Muhaliflerin çatı kuruluşu SMDK'den saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Rusya, Halep kırsalını yeni bir saldırıyla hedef alarak, devlet terörü uyguluyor. Hamran ve Terhin'deki saldırılar, tehlikeli bir tırmanışı ve işgalci Rusya'nın uyguladığı devlet terörünü temsil ediyor. Saldırıyı Rusya 3 füzeyle gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Açılamada "Rusya'yı yükümlülüklerine uymaya zorlayan sağlam bir uluslararası duruşa ihtiyaç var." görüşü paylaşıldı.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı sınırları içerisindeki Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı noktaya dün akşam saatlerinde balistik füze saldırısı düzenlenmişti.

Hedef alınan noktalarda, ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafine tesisleri yer alırken, çok sayıda tankerin yanması sonucu şiddetli patlamalar meydana gelmişti.

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