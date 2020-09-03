'YPG/PKK ile sözde muhalifler arasında Moskova'da yapılan anlaşmayı reddediyoruz'

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Dünya

Suriye muhalefeti Rusya'nın terör örgütü YPG/PKK'yla iş birliği yapmasına tepkili

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Hariri, terör örgütü YPG/PKK ile sözde muhalifler arasında Moskova'da yapılan anlaşmayı reddettiklerini söyledi.

Muhammed Temim Hocaoğlu   | 03.09.2020
Suriye muhalefeti Rusya'nın terör örgütü YPG/PKK'yla iş birliği yapmasına tepkili Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasır el-Hariri

Ankara

AA muhabirine değerlendirmede bulunan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı (SMDK) Nasır el-Hariri, terör örgütleriyle yapılan siyasi anlaşmaların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Suriye muhalefetinin çatı kuruluşuna başkanlık eden Nasır el-Hariri, "Rusya'nın böyle bir anlaşmaya sponsorluk yapması, terör örgütü YPG/PKK'nın tüm savaş suçlarını zımnen kabul ettiği anlamına gelir." dedi. 

Terör örgütü YPG/PKK'nın insanları göçe zorlayarak demografiyi değiştirmekten sivil insanları işkence altında öldürmeye kadar geniş bir alanda savaş suçu işlediğine dikkati çeken Hariri, örgütün bu eylemlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Hariri, "Bu ayrılıkçı milislerle, terör örgütü PKK ile bağlarını koparmadıkları, bu örgütü Suriye dışına çıkarmadıkları, terör ağlarını bozmadıkları ve Suriye halkını temsil eden meşru kurumlarda siyaset yapmadıkları sürece anlaşmaya varılması mümkün olamaz." dedi.

Nasır el-Hariri, terör örgütüyle iletişim kurularak yapılan bu tür girişimlerin, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak isteyen uluslararası çabaları hiçe saydığını belirtti.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa da söz konusu anlaşmayı kınadıklarını ifade etmişti.

YPG/PKK ve sözde muhalifler "federasyon" üzerinde uzlaşmıştı

Terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından İlham Ahmed ile Esed rejimine yakınlığıyla bilinen Halkın İradesi Partisi Genel Sekreteri Kadri Cemil, Moskova’da bir araya gelerek Suriye’nin yönetim şeklinin değiştirilmesini amaçlayan bir muhtıraya imza atmıştı.

İki taraf arasında imzalanan mutabakat muhtırasında ülkenin federal bir yapı içinde yönetilmesi, YPG/PKK uzantılarının ve bazı muhalefet platformlarının siyasi sürece dahil edilmesi konularında uzlaşma sağlanmıştı.

Muhtırada, Suriye'nin kuzeyi ve doğusunda YPG/PKK işgalindeki toprakların durumu "toplumsal bir ihtiyaç" olarak nitelenmişti.

Taraflar, gelecekte SDG'nin Suriye ordusuna katılmasında da anlaşma sağlamıştı. 

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