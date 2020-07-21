Euro
7.87
Dolar
6.85
BIST 100
117,857.50
Altın
1,835.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye muhalefeti: PYD'li teröristlerin çocukları kaçırarak silah altına alması savaş suçudur

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu, terör örgütü YPG/PYD/PKK'nın kaçırdığı çocukları zorla silahaltına alarak savaş suçu işlediğini belirtti.

Ethem Emre Özcan   | 21.07.2020
Suriye muhalefeti: PYD'li teröristlerin çocukları kaçırarak silah altına alması savaş suçudur

Ankara

Muhaliflerin çatı kuruluşu Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonundan (SMDK) yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriyeli çocukları zorla silah altına almaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "PYD'li teröristlerin çocukları kaçırarak silahaltına alması savaş suçudur. DEAŞ'tan daha kötü olan bu teröristlere verilen destek gözden geçirilmeli. Örgütün kınanması ve yargılanmasını istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Terör örgütünün silah zoruyla kaçırdığı çocukların geleceğini kararttığı belirtilen açıklamada, çocukların korunması için gerekli adımların atılması gerektiğinin altı çizildi.

Kız çocuklarını da kaçırıyorlar

Saflarını zorla alıkoyduğu gençlerle güçlendirmeyi amaçlayan terör örgütü, son 2 aydır da çocukları kaçırmaya yoğunlaştı. Bu ay ikisi kız dört çocuk teröristlerce kaçırılarak silah altına alınmıştı.

Geçen ay da YPG/PKK 11-17 yaşlarında çok sayıda kız çocuğunu kaçırarak ailelerinden koparmıştı.

Çocuklarından haber alamayan aileler, evlatlarının serbest bırakılmasını bekliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 144 bine yaklaştı
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti
BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının denemelerinden olumlu sonuç alındı
İsrail askerleri Batı Şeria’da karantina merkezini de yıktı
İran'da Kovid-19 kaynaklı bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Suriye muhalefeti: PYD'li teröristlerin çocukları kaçırarak silah altına alması savaş suçudur

Suriye muhalefeti: PYD'li teröristlerin çocukları kaçırarak silah altına alması savaş suçudur

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de karşıt sesleri bastırmak için onlarca sivili alıkoydu

MİT, Moldovalı kadın ve 4 çocuğunu YPG/PKK'nın elinden kurtardı

Fransız arkeologlar Suriye'nin doğusunda gizli kazı çalışması yapıyor

Fransız arkeologlar Suriye'nin doğusunda gizli kazı çalışması yapıyor
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK’nın eğitim dayatmasına bölge halkından tepki

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK’nın eğitim dayatmasına bölge halkından tepki

Bab'da bombalı terör saldırısı: 4 yaralı

Bab'da bombalı terör saldırısı: 4 yaralı