Suriye muhalefeti: Esed rejiminin düzenlediği saldırılar rejimin çözümden yana olmadığının kanıtıdır
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, "Esed rejiminin ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılar, rejimin çözümden yana olmadığının kanıtıdır." dedi.
Ankara
Suriye muhalefeti, ateşkesi ihlal eden Beşşar Esed rejimi ile destekçilerinin İdlib'deki saldırılarını ve sızma girişimlerini artırdığını belirterek, sivillerin korunması için uluslararası toplumu göreve çağırdı.
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan güçlerin, Rus Özel Kuvvetlerinin desteğiyle, Lazkiye kırsalının yanı sıra Cebal el-Zaviye ekseni ve Hama'nın Gab Ovası cephe hatlarına saldırılarını AA muhabirine değerlendirdi.
Mustafa, rejim güçleri ve Rusya'nın son dönemde İdlib'deki sızma girişimi ve saldırılarını artırdığını belirterek, "Esed rejiminin ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılar, rejimin çözümden yana olmadığının kanıtıdır." dedi.
Esed rejimi ve destekçilerinin daha önce de ateşkes anlaşmalarını ihlal ederek sivillere karşı katliamlar gerçekleştirdiğini hatırlatan Mustafa, Suriye Milli Ordusunun (SMO) bölge halkını korumak için rejimin saldırılarına karşı koymaya devam edeceğini söyledi.
Mustafa, İdlib'deki sızma girişimleri ve saldırıların bir an önce son bulması gerektiğinin altını çizerek, "Maalesef uluslararası toplumun caydırıcı tutum sergilememesi nedeniyle rejim ve destekçilerinin sivillere yönelik saldırıları sürüyor. Bu tutum yüzünden sivil yerleşim yerleri, okullar, hastaneler ve çarşılar bombalandı. Uluslararası toplumu, Suriye halkını koruma sorumluluğunu üstlenmeye çağırıyoruz." diye konuştu.
"Sivillerin bombalanması ve sızma girişimleri, devam eden ateşkesin ihlalidir, ihanettir"
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Nasır Hariri de "Esad rejimi ve Rus güçlerinin İdlib kırsalında sivillerin bombalanması ve sızma girişimleri, devam eden ateşkesin ihlalidir, ihanettir." değerlendirmesinde bulundu.
Hariri, uluslararası topluma, sivillerin korunması için harekete geçme çağrısında bulundu.
Sızma girişimleri ve saldırılar
Rus Özel Kuvvetleri ve Esed rejimi, İdlib'in güneyinde bulunan Hama'nın Gab Ovası kırsalı Enkavi hattındaki SMO mevzilerine, gece geç saatlerde sızma harekatı düzenlemişti.
SMO'nun sızma girişimini fark ederek karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada çok sayıda kayıp veren rejim güçleri çekilmişti.
Türkiye ile Rusya arasındaki ateşkes anlaşması ihlal eden Rus Özel Kuvvetlerinin 11 Ocak'ta da Enkavi hattında düzenlediği sızma harekatında 12 SMO askeri hayatını kaybetmişti.
Rus güçleri, bu tür operasyonlarda ilk aşamada silahlı insansız hava araçları (SİHA), ardından aydınlatıcı bombayla saldırıyor. Sonraki aşamada keskin nişancılara başvuran Rus kuvvetleri, ısı güdümlü silahlar da kullanıyor.
Sızma girişimleri, muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplara kayıp verdirmeyi hedefliyor ancak Rus güçleri de bu saldırılarda zaman zaman kayıp vererek geri çekiliyor.
Öte yandan, Esed rejimi güçlerinin İdlib'in Eriha ilçesine dün düzenledikleri yoğun topçu saldırılarında 2 sivil ölmüştü.
İdlib'deki durum
Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.
Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.
Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.
Son olarak Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.
Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.