Suriye Milli Ordusu askeri tatbikatlarına hız verdi
Suriye Milli Ordusu (SMO) 500 askerin katılımıyla ülkenin kuzeyinde tatbikat yaptı.
Azez
SMO unsurları cephe hattında yaptıkları tatbikatta, cephe hatlarındaki mevzilere konuşlanma taktiklerini çalıştı.
Ağır ve hafif silahların kullanıldığı tatbikatta hedefler başarıyla vuruldu.
SMO dün de 2 bin özel kuvvet askeriyle gerçek mermilerle tatbikat yapmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.