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Dünya

Suriye Milli Ordusu askeri tatbikatlarına hız verdi

Suriye Milli Ordusu (SMO) 500 askerin katılımıyla ülkenin kuzeyinde tatbikat yaptı.

Ömer Koparan   | 03.06.2022
Suriye Milli Ordusu askeri tatbikatlarına hız verdi Fotoğraf: Hüseyin Nasır/AA

Azez

SMO unsurları cephe hattında yaptıkları tatbikatta, cephe hatlarındaki mevzilere konuşlanma taktiklerini çalıştı.

Ağır ve hafif silahların kullanıldığı tatbikatta hedefler başarıyla vuruldu.

SMO dün de 2 bin özel kuvvet askeriyle gerçek mermilerle tatbikat yapmıştı.

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