Dolar
23.62
Euro
25.82
Altın
1,957.61
ETH/USDT
1,688.40
BTC/USDT
26,035.00
BIST 100
5,475.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydarpaşa Lisesi'nde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı.
logo
Dünya

Suriye konulu Astana Görüşmelerinin garantörleri, 20-21 Haziran'da Kazakistan'da toplanacak

Suriye konulu Astana Görüşmelerinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran heyetleri, 20-21 Haziran'da, Kazakistan'ın başkentinde bir araya gelecek.

Meiramgul Kussainova  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
Suriye konulu Astana Görüşmelerinin garantörleri, 20-21 Haziran'da Kazakistan'da toplanacak

Astana

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu kez 20'ncisi düzenlenecek olan Suriye konulu Astana Görüşmelerine, garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin yanı sıra Suriye rejimi ile muhalefetinden de temsilciler katılacak.

20-21 Haziran'da Astana'da yapılacak toplantıda, Birleşmiş Milletler ile Ürdün, Lübnan ve Irak gözlemci statüsüyle yer alacak.

Taraflar, toplantıda Suriye çevresindeki bölgesel durumun değişimini ve sahadaki son gelişmeleri müzakere edecek.

Suriye'deki terörle mücadele, rehinelerin serbest bırakılması, kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemlerin yanı sıra insani durum, ülkenin yeniden inşa edilmesi ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşleri için koşulların yaratılması gibi konular da toplantıda masaya yatırılacak.

İlk gün, Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri bakan yardımcıları arasında Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik "Yol Haritası" üzerinde dörtlü istişare toplantıları yapılacak.

İkinci gün ise heyetler arasında sürecek ikili ve üçlü toplantıların ardından ana oturum ile basın toplantısı düzenlenecek.

Görüşmelerde, garantör ülkelerin heyetleri ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç temsilcileri arasında zorla alıkonulanlarla ilgili çalışma grubu toplantısı da gerçekleştirilecek.

Suriye konulu Astana Görüşmeleri, en son 22-23 Kasım 2022'de yapılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Altun: "Cumhurbaşkanı'mız, aziz milletimizin imkan ve kaynaklarıyla heykelinin yapılmasına karşıdır"
TCDD, tren yollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacağı uyarısında bulundu
Cumhurbaşkanlığından Bolu Belediyesine "heykel yerine yardım yapın" yanıtı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti

Altun: "Cumhurbaşkanı'mız, aziz milletimizin imkan ve kaynaklarıyla heykelinin yapılmasına karşıdır"

TCDD, tren yollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacağı uyarısında bulundu

Cumhurbaşkanlığından Bolu Belediyesine "heykel yerine yardım yapın" yanıtı

Cumhurbaşkanlığından Bolu Belediyesine "heykel yerine yardım yapın" yanıtı
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazır

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazır

Suriye konulu Astana Görüşmelerinin garantörleri, 20-21 Haziran'da Kazakistan'da toplanacak

Suriye konulu Astana Görüşmelerinin garantörleri, 20-21 Haziran'da Kazakistan'da toplanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet