Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı 10-11 Aralık'ta yapılacak
Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı'nın 10-11 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.
Nur Sultan
Tleuberdi gazetecilerin, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da garantörler toplantısının tarihine ilişkin sorusuna, "Görüşmeler için 10-11 Aralık tarihi belirlendi." yanıtını verdi.
Garantörler toplantısının 13'üncüsü 1-2 Ağustos'ta yapılmış, Türkiye, Rusya ve İran, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde sivil kayıpları önlemek ve garantörlerin askeri personelinin güvenliğini sağlamak için somut önlemler almak konusunda uzlaşmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.