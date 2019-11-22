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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılış törenine katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılış törenine katılıyor.
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Dünya

Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı 10-11 Aralık'ta yapılacak

Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı'nın 10-11 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

Aliia Raimbekova   | 22.11.2019
Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı 10-11 Aralık'ta yapılacak

Nur Sultan

Tleuberdi gazetecilerin, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da garantörler toplantısının tarihine ilişkin sorusuna, "Görüşmeler için 10-11 Aralık tarihi belirlendi." yanıtını verdi.

Garantörler toplantısının 13'üncüsü 1-2 Ağustos'ta yapılmış, Türkiye, Rusya ve İran, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde sivil kayıpları önlemek ve garantörlerin askeri personelinin güvenliğini sağlamak için somut önlemler almak konusunda uzlaşmıştı.

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