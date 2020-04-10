Euro
7.34
Dolar
6.71
BIST 100
96,117.22
Altın
1,683.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu.
logo
Dünya

Suriye Geçici Hükümeti rejimin kimyasal silah kullandığını teyit eden rapordan memnun

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, KSYÖ'nün, Esed rejiminin Suriye'de kimyasal silah kullandığına ilişkin raporunu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, rejimin işlediği tüm suçların araştırılmasını istedi.

Adham Kako   | 10.04.2020
Suriye Geçici Hükümeti rejimin kimyasal silah kullandığını teyit eden rapordan memnun

Ankara

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ), Beşşar Esed rejiminin Suriye'de kimyasal silah kullandığına ilişkin raporunu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, rejimin işlediği tüm suçların araştırılması ve sorumluların yargılanmasını istedi.

Suriyeli muhaliflerin kurduğu geçici hükümetin Başkanı Abdurrahman Mustafa, Esed rejiminin 24-27 Mart 2017'de Suriye'nin Hama ilinde sarin ve klor gazı kullandığını teyit eden KSYÖ raporunu AA muhabirine değerlendirdi.

Mustafa, "İnsan haklarını savunucu bir Suriyeli olarak, KSYÖ raporunu memnuniyetle karşıladık. Bu rapor suçluların yargılanması ve adaletin tecelli etmesi için içimizde bir umut yeşertti." dedi.

Esed rejiminin savaş suçları işlediğini vurgulayan Mustafa, bunun sorumlularının bulunması için uluslararası, tarafsız ve bağımsız soruşturmalara destek olduklarını söyledi.

"Sorumluların yargılanmasını istiyoruz"

Mustafa, Esed rejiminin ülkedeki iç savaşın başlamasından bu yana 217 kez kimyasal silaha başvurduğunu hatırlatarak, "Her kimyasal silah saldırısı insanlık için bir tehdittir. Esed rejiminin insanlığa karşı işlediği tüm suçların soruşturulmasını ve sorumluların yargılanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçici hükümetin Başkanı Mustafa, rejimin işlediği suçların ortada olduğunu belirterek, raporun açıklanmasının ardından uluslararası toplumun atacağı adımların bu suçlarla orantılı olması gerektiğini kaydetti.

"İnsanlık eli kanlı bu rejime artık dur demeli"

Mustafa, rapora destek olan ülkelere ve kuruluşlara teşekkür ederek, "Maalesef her zaman olduğu gibi Güvenlik Konseyi raporu görüşmek için toplanacak. Ancak Rusya ve Çin veto hakkını yine kullanacak. Dolayısıyla Esed rejimi yargılanmayacak. Buna rağmen bu toplantının acilen yapılmasını talep ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Birleşik Arap Emirliklerinin insani durumları bahane ederek, rejimi yeniden piyasaya çıkarmaya çalıştığının altını çizen Mustafa, bu tür girişimlerin önüne geçilmesini istedi.

"İnsanlık eli kanlı bu rejime artık dur demeli ve ortadan kaldırmalıdır." diyen Mustafa, şunları kaydetti:

Esed rejimi elindeki kimyasal silahları imha ettiğini ve yok ettiğini belirtse de eli kanlı bu rejim bir katil veya terörist gibi suç aletlerinden vazgeçemez. İşlediği suçlara bakıldığında rejimin ülkede siyasi çözümün bir parçası olmasının imkansız olduğunu göstermektedir."

KSYÖ raporu

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), önceki gün yayımladığı raporunda, Suriye'nin Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamne beldesine Mart 2017'de düzenlenen kimyasal saldırıyı Esed rejimi güçlerinin gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

KSYÖ'nün raporunda, rejim güçlerinin, 24-27 Mart 2017'de Latamne'ye düzenlediği hava saldırısında sarin ve klor gazı kullandığı belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da doktorlar Kovid-19'a karşı önerilen ilaç konusunda endişeli
İngiltere'de koronavirüsü yenen Türk çift tedbirlerini daha sıkılaştırdı
Koronavirüs vakası açıklanmayan Tacikistan’da bir hastane karantinaya alındı
İtalya'daki Türkler sabır ve umutla karantina günlerinin geçmesini bekliyor
Eskişehir Şehir Hastanesi olağan ve olağanüstü durumlar için hazır

Benzer haberler

Suriye Geçici Hükümeti rejimin kimyasal silah kullandığını teyit eden rapordan memnun

Suriye Geçici Hükümeti rejimin kimyasal silah kullandığını teyit eden rapordan memnun

İngiltere'den Esed rejiminin kimyasal silah kullandığını belirten KSYÖ raporu destek

Dışişleri Bakanlığı: 9 yıldır kendi vatandaşlarını katleden rejim hesabını vermeli

ABD'den, Esed rejiminin Hama'da kimyasal silah kullandığını belirten KSYÖ raporuna destek

ABD'den, Esed rejiminin Hama'da kimyasal silah kullandığını belirten KSYÖ raporuna destek
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü: 2017'de Hama'da düzenlenen kimyasal saldırıyı Suriye rejimi gerçekleştirdi

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü: 2017'de Hama'da düzenlenen kimyasal saldırıyı Suriye rejimi gerçekleştirdi
Esed rejimi, İran destekli grupların bulunduğu Seyyide Zeyneb bölgesini karantinaya aldı

Esed rejimi, İran destekli grupların bulunduğu Seyyide Zeyneb bölgesini karantinaya aldı