Suriye Geçici Hükümeti rejimin kimyasal silah kullandığını teyit eden rapordan memnun
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, KSYÖ'nün, Esed rejiminin Suriye'de kimyasal silah kullandığına ilişkin raporunu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, rejimin işlediği tüm suçların araştırılmasını istedi.
Ankara
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ), Beşşar Esed rejiminin Suriye'de kimyasal silah kullandığına ilişkin raporunu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, rejimin işlediği tüm suçların araştırılması ve sorumluların yargılanmasını istedi.
Suriyeli muhaliflerin kurduğu geçici hükümetin Başkanı Abdurrahman Mustafa, Esed rejiminin 24-27 Mart 2017'de Suriye'nin Hama ilinde sarin ve klor gazı kullandığını teyit eden KSYÖ raporunu AA muhabirine değerlendirdi.
Mustafa, "İnsan haklarını savunucu bir Suriyeli olarak, KSYÖ raporunu memnuniyetle karşıladık. Bu rapor suçluların yargılanması ve adaletin tecelli etmesi için içimizde bir umut yeşertti." dedi.
Esed rejiminin savaş suçları işlediğini vurgulayan Mustafa, bunun sorumlularının bulunması için uluslararası, tarafsız ve bağımsız soruşturmalara destek olduklarını söyledi.
"Sorumluların yargılanmasını istiyoruz"
Mustafa, Esed rejiminin ülkedeki iç savaşın başlamasından bu yana 217 kez kimyasal silaha başvurduğunu hatırlatarak, "Her kimyasal silah saldırısı insanlık için bir tehdittir. Esed rejiminin insanlığa karşı işlediği tüm suçların soruşturulmasını ve sorumluların yargılanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Geçici hükümetin Başkanı Mustafa, rejimin işlediği suçların ortada olduğunu belirterek, raporun açıklanmasının ardından uluslararası toplumun atacağı adımların bu suçlarla orantılı olması gerektiğini kaydetti.
"İnsanlık eli kanlı bu rejime artık dur demeli"
Mustafa, rapora destek olan ülkelere ve kuruluşlara teşekkür ederek, "Maalesef her zaman olduğu gibi Güvenlik Konseyi raporu görüşmek için toplanacak. Ancak Rusya ve Çin veto hakkını yine kullanacak. Dolayısıyla Esed rejimi yargılanmayacak. Buna rağmen bu toplantının acilen yapılmasını talep ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
Birleşik Arap Emirliklerinin insani durumları bahane ederek, rejimi yeniden piyasaya çıkarmaya çalıştığının altını çizen Mustafa, bu tür girişimlerin önüne geçilmesini istedi.
"İnsanlık eli kanlı bu rejime artık dur demeli ve ortadan kaldırmalıdır." diyen Mustafa, şunları kaydetti:
Esed rejimi elindeki kimyasal silahları imha ettiğini ve yok ettiğini belirtse de eli kanlı bu rejim bir katil veya terörist gibi suç aletlerinden vazgeçemez. İşlediği suçlara bakıldığında rejimin ülkede siyasi çözümün bir parçası olmasının imkansız olduğunu göstermektedir."
KSYÖ raporu
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), önceki gün yayımladığı raporunda, Suriye'nin Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamne beldesine Mart 2017'de düzenlenen kimyasal saldırıyı Esed rejimi güçlerinin gerçekleştirdiğini açıklamıştı.
KSYÖ'nün raporunda, rejim güçlerinin, 24-27 Mart 2017'de Latamne'ye düzenlediği hava saldırısında sarin ve klor gazı kullandığı belirtilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.