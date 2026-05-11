Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in son bir buçuk yılda Suriye’de istikrarı bozucu faaliyetlerde bulunduğunu belirterek, buna rağmen Şam yönetiminin 1974 Ateşkes Ayrıştırma Anlaşması’na bağlılığını sürdürdüğünü dile getirdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: İsrail, son bir buçuk yılda Suriye'de istikrarı bozan faaliyetlerde bulundu

Şeybani, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Suriye Ortaklık Koordinasyon Forumu kapsamında yaptığı basın toplantısında ülkesinin yeniden yapılanma süreci, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler, mültecilerin dönüşü, Lübnan ve İsrail ile ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Suriye’nin 14 yıllık savaş ve izolasyonun ardından yeni bir döneme girdiğini ifade eden Şeybani, ülkesinin artık yalnızca insani yardımlar temelinde değil, uzun vadeli ve kurumsal işbirliği çerçevesinde ele alınmasını istediklerini söyledi.

Şeybani, "Suriye artık acil yardım ve insani destek anlayışını aşarak eşitlik ve karşılıklı yükümlülüklere dayalı stratejik ortaklık kurmak istiyor." dedi.

Suriye’nin Avrupa ile işbirliği için hukuki zeminin hazır olduğunu kaydeden Şeybani, 1978 tarihli işbirliği anlaşmasının siyasi irade oluşması halinde yeniden etkinleştirilmesini beklediklerini dile getirdi.

AB’nin 23 Nisan’da açıkladığı ve Suriye’nin birlik, bağımsızlık, egemenlik ile toprak bütünlüğüne destek veren açıklamasını olumlu karşıladıklarını aktaran Şeybani, bunun gelecekteki ortaklık açısından önemli bir temel oluşturduğunu belirtti.

"Suriye’de bizim için azınlık ve çoğunluk anlayışı yok"

Bir gazetecinin ülkedeki azınlıklara ilişkin sorusunu yanıtlayan Şeybani, Suriye'de "azınlık ve çoğunluk" anlayışını reddettiklerini söyledi.

Şeybani, "Suriye’de bizim için azınlıklar ve çoğunluklar anlayışı yoktur. Bizim için bir Suriye halkı ve Suriyeli vatandaşlar vardır. Herkesin hakları anayasa, Suriye hukuku ve uluslararası hukuk çerçevesinde güvence altındadır." dedi.

AB ülkelerine Suriyeli sığınmacılara yıllar boyunca ev sahipliği yaptıkları için teşekkür eden Şeybani, bu durumun Avrupa ülkeleri için uzun vadeli bir yük haline gelmesini istemediklerini kaydetti.

Ülkede yeniden yapılanma sürecinin sürdüğünü belirten Şeybani, "Yurt dışındaki Suriyeliler, ülkelerinin dönüşe hazır hale geldiğini gördüklerinde güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde geri dönebilecek." diye konuştu.

Şeybani, Avrupa Birliği’ni Suriye açısından "stratejik ve Akdenizli bir ortak" olarak değerlendirdiklerini ifade ederek, enerji, eğitim, sağlık ve altyapı alanlarında işbirliği potansiyeline işaret etti.

Suriye’nin dış politikasını yeniden şekillendirdiğini belirten Şeybani, ülkesinin Avrupa ile daha yakın ve Akdeniz merkezli bir ortaklık modeli geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.

"Lübnan’la ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirilmek istiyoruz"

Suriye ile Lübnan arasındaki ilişkiler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Şeybani, Lübnan'ı bir komşu ve ortak olarak gördüklerini belirtti.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam’ın dün Şam’a gerçekleştirdiği ziyarete işaret eden Şeybani,"Lübnan’la ekonomik ve ticari işbirliğin güçlendirilmek istiyoruz. Ama devlet dışı aktörlerden dolayı güvenlik endişelerimiz var." diye konuştu.

Şeybani, "Lübnan’daki bazı silahlı yapıların geçmişte Suriye krizine müdahil olduğunu ve Suriyelilerin yaşadığı acıların derinleşmesine katkı sunduğunu" ifade etti.

"İsrail son bir buçuk yılda Suriye’de istikrarı bozan faaliyetlerde bulundu"

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'in artarak devam eden sınır ihlallerine işaret ederek, "İsrail son bir buçuk yılda Suriye’de istikrarı bozan faaliyetlerde bulundu. Biz buna rağmen 1974 Ateşkes Ayrıştırma Anlaşması’na bağlılığı sürdürdük." dedi.

ABD arabuluculuğunda İsrail ile bazı temaslar yürütüldüğünü açıklayan Şeybani, "Henüz somut sonuç alınamadı ancak İsrail ile istikrarlı ve sakin bir ilişki kurulmasını umut ediyoruz. Çünkü odağımız yeniden inşa ve istikrar ve Suriyelilerin güvenli geri dönüşü." ifadelerini kullandı.

Suriye’nin yeniden Arap dünyası ve uluslararası toplumla bütünleşme sürecinde olduğunu ifade eden Şeybani, ülkesinin stratejik konumu sayesinde bölgesel tedarik zincirleri ve ekonomik bağlantılar açısından önemli rol oynayabileceğini kaydetti.

Şeybani, Avrupa Birliği, Körfez ülkeleri, Ürdün ve Türkiye ile koordinasyon içinde Suriye’nin güvenli ve istikrarlı bir transit güzergah haline getirilmesi için çalıştıklarını sözlerine ekledi.