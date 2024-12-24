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Dünya

Suriye’deki yeni yönetim, Baas rejimini deviren silahlı gruplarla anlaşmaya vardı

Ekip  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Suriye’deki yeni yönetim, Baas rejimini deviren silahlı gruplarla anlaşmaya vardı

Ankara

Suriye’deki yeni yönetim, Baas rejimini deviren silahlı gruplarla kendilerini feshetme ve Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşme konusunda anlaşmaya vardı.

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