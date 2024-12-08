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Suriye’deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından bölgedeki duruma ilişkin Halep'in simgesi olan tarihi Emevi Camii çevresinden yayındayız. SMO, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Münbiç'te Ureyme ve Um Dadat'ı terörden arındırdı. -VTR-
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Dünya

Suriye’deki 61 yıllık Baas rejimi çöktü

Faruk Çalışkan  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
Suriye’deki 61 yıllık Baas rejimi çöktü

Ankara

Suriye'de 1963 yılında iktidara gelen Baas Partisi'nin 61 yıllık kanlı yönetimi, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılması sonucu patlak veren iç savaşla sona erdi. Rejim karşıtı güçlerin Halep, Hama ve Humus’un ardından başkent Şam’da kontrolü ele almasıyla rejim devrildi. SETA Araştırmacısı ve Suriye Gündemi Şef Editörü Kutluhan Görücü ile konuştuk.

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