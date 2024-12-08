Suriye’deki 61 yıllık Baas rejimi çöktü

Ankara
Suriye'de 1963 yılında iktidara gelen Baas Partisi'nin 61 yıllık kanlı yönetimi, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılması sonucu patlak veren iç savaşla sona erdi. Rejim karşıtı güçlerin Halep, Hama ve Humus’un ardından başkent Şam’da kontrolü ele almasıyla rejim devrildi. SETA Araştırmacısı ve Suriye Gündemi Şef Editörü Kutluhan Görücü ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.