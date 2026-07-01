Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Halk Meclisinin üçte birini oluşturan 70 üyeyi atadı

Halk Meclisi Yüksek Seçim Komitesi Başkanı Muhammed Taha el-Ahmed, düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Şara tarafından yayımlanan 143 sayılı kararnameyi okudu.

Daha önce Yüksek Seçim Komitesi tarafından açıklanan üyelerin yanı sıra Meclisin üçte birini oluşturan 70 kişilik kontenjana atanan isimleri duyuran Ahmed, atamaların amacının fedakarlık gösteren isimlerle deneyim ve uzmanlığa sahip kişileri aynı çatı altında buluşturmak olduğunu vurguladı.

Ahmed, Meclisin Suriye toplumunun farklı kesimlerini temsil etmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Atanan üyeler arasında kadınların temsilinin güçlendirildiğine dikkati çeken Ahmed, bunun kadınların ülkenin dönüşüm sürecindeki rolünün takdir edilmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Ahmed, Anayasa uyarınca Halk Meclisinin görev süresinin 30 ay olduğunu, bu sürenin gerektiğinde uzatılabileceğini belirtti.

İlk oturumun 6 Temmuz Pazartesi günü yapılacağını açıklayan Ahmed, toplantıda üyelerin yemin edeceğini, ardından meclis başkanlık divanının seçileceğini ve iç tüzüğü hazırlayacak komisyonun oluşturulacağını ifade etti.

Halep'ten 14 üye atandı

Halk Meclisi Genel Sekreteri Muhammed Hamza Şemmut da Cumhurbaşkanı tarafından atanan 70 üyenin 23'ünün toplumun önde gelen isimlerinden, 47'sinin ise çeşitli alanlardaki uzman ve akademisyenlerden oluştuğunu söyledi.

Şemmut, atanan üyeler arasında 12 yüksek lisans ve 17 doktora derecesine sahip ismin bulunduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından atanan 70 üyenin illere göre dağılımında Halep 14 üyeyle ilk sırada yer aldı.

Halep'i 7 üyeyle Haseke, 6'şar üyeyle Humus ve Deyrizor izledi. Ayrıca İdlib, Şam, Şam Kırsalı ve Hama'dan 5'er, Dera ve Lazkiye'den 4'er, Rakka'dan 3, Kuneytra, Tartus ve Suveyda'dan ise 2'şer üye Mecliste yer aldı.

Suriye'de geçiş süreci kapsamında oluşturulan yeni Halk Meclisinin, anayasal bildirgede belirlenen esaslar doğrultusunda görev yapması öngörülüyor.

Suriye'de 6 Ekim 2025’te Rakka, Haseke ve Suveyda illeri dışında kalan 11 ildeki 50 seçim bölgesinde yapılan Halk Meclisi seçimlerinde 119 milletvekili belirlendi.

Rakka, Haseke ve Halep'e bağlı Aynularab (Kobani) ilçesinin Suriye hükümetinin kontrolüne geçmesiyle birlikte, Halk Meclisindeki milletvekili sayısı 119'dan 140'a yükselmişti.