Dolar
9.29
Euro
10.81
Altın
1,785.41
ETH/USDT
3,730.20
BTC/USDT
60,918.00
BIST 100
1,432.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye Anayasa Komitesi toplantıları dördüncü gününde sürüyor

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının altıncı turu, dördüncü gün oturumlarıyla devam ediyor.

Ömer Faruk Yıldız, Bayram Altuğ, Muhammed Yusuf   | 21.10.2021
Suriye Anayasa Komitesi toplantıları dördüncü gününde sürüyor Fotoğraf: Ömer Faruk Yıldız/AA

Cenevre

BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlığında süren toplantılar için Komite'nin muhalefet üyeleri TSİ 10.15, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri 10.25'de BM yerleşkesine girerken Esed rejimi temsilcileri 10.30'da geldi.

Komite üyeleri, girişte bekleyen basın mensuplarına açıklama yapmadı.


Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının altıncı turuna, Esed rejimini temsil eden heyetin eş başkanı hukukçu Ahmed Kuzbari (sol 2) ile muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra'nın (sağ 2) aynı masada karşılıklı oturması damga vurdu.

Bugünkü görüşmelerde taraflar, altıncı tur toplantılarının ana gündemi olan "yeni Suriye anayasası taslağının hazırlanması" kapsamında terörle mücadele ve aşırılık konularını müzakere edecek.

Bunun yanı sıra ulusal egemenlik, ordu, güvenlik, istihbarat ve hukukun üstünlüğü konuları da ele alınıyor.

Özel Temsilci Pedersen, 17 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında, "İki eş başkan şimdi sadece anayasa reformunun hazırlanması konusunda değil, aynı zamanda anayasa taslağının hazırlanmaya başlaması konusunda hemfikir. Doğrusu bu hafta için yeni olan şey, Suriye'de anayasa reformu için anayasa taslağı hazırlama sürecine başlamamız." ifadelerini kullanmıştı.

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının altıncı turu yarın sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Salgın başında talep patlaması yaşanan maskede satış da normalleşti
Yüz yüze eğitimin ilk 6 haftasına yönelik veriler tedbirlerin gücünü ortaya koydu
Zengin ülkeler Kovid-19'a karşı aşı sözünü tutmadı
Kovid-19'dan babası ve ağabeyini kaybeden belediye başkanından 'aşı' çağrısı
'Çocuklara da Kovid-19 aşısı güvenle yaptırılabilir' tavsiyesi

Benzer haberler

Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinde rejim ve muhalif eş başkanları ilk kez aynı masaya oturdu

Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinde rejim ve muhalif eş başkanları ilk kez aynı masaya oturdu

Suriye Anayasa Komitesi toplantıları dördüncü gününde sürüyor

ABD'nin Suriye’deki El Tanıf üssüne drone saldırısı

BM: Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray'a hava saldırısında siviller yaralandı

BM: Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray'a hava saldırısında siviller yaralandı
BM'den 'Suriye'nin kuzeybatısında çatışmalar artıyor' uyarısı

BM'den 'Suriye'nin kuzeybatısında çatışmalar artıyor' uyarısı
BM: En büyük fosil yakıt üreticilerinin 2030 planları iklim hedefleriyle örtüşmüyor

BM: En büyük fosil yakıt üreticilerinin 2030 planları iklim hedefleriyle örtüşmüyor