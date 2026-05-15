Libya'nın Zaviye kentinde, Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkmaya hazırlanan Sumud Kara Konvoyu'ndaki Türk aktivist Davut Daşkıran, Gazze'ye 5 ya da 6 günde varmayı planladıklarını belirtti.

Sumud Kara Konvoyu'na katılan Türk aktivist Daşkıran, Gazze'ye 5 ya da 6 günde varacaklarını söyledi Libya'nın Zaviye kentinde, Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkmaya hazırlanan Sumud Kara Konvoyu'ndaki Türk aktivist Davut Daşkıran, Gazze'ye 5 ya da 6 günde varmayı planladıklarını belirtti.

Daşkıran, Türkiye, Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden 300'ün üzerinde aktivistin toplandığı, Libya'nın başkenti Trablus'un yaklaşık 40 kilometre batısındaki Zaviye kentinden AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Zaviye'de halihazırda 35 farklı milletten kişinin olduğunu aktaran Daşkıran, Cezayir, Tunus, Fas gibi Afrika, Fransa ve Almanya gibi birçok Avrupa ülkesinden aktivistin olduğunu dile getirdi.

Daşkıran, "Sayımız 350, yani ortalama olarak söylüyorum bunu. Türkiye'den gelen 50 civarında aktivistimiz var. Biz normal şartlarda Küresel Sumud Filosu ile aynı gün, eş zamanlı olarak çıkmayı planlıyorduk. Ancak takdir ederseniz ki bu tür organizasyonlarda saha çok dinamik. Yani planlanan programlar genellikle kontrolden çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Sahanın şartlarına ve hükümetlerle yapılan diplomatik görüşmelere göre birçok değişikliğin olduğuna değinen Daşkıran, bu gibi sebeplerle yola çıkışlarının ertelendiğini söyledi.

"Yanımızda Gazze'ye götürmek üzere bir ailenin rahat şekilde yaşayabileceği konteynerler var"

Daşkıran, 15 Mayıs itibarıyla yola çıkmayı planladıklarını aktararak, "Ama henüz bunda da kesinlik yok. Libya'da bir kamp alanında yaklaşık bir haftadır bulunuyoruz, aktivistler burada toplandı. Yanımızda Gazze'ye götürmek üzere yaşam alanına sahip olan, bir ailenin rahat şekilde yaşayabileceği konteynerler, aynı zamanda ambulanslar ve doktorlar da var." dedi.

Doktorlar ve konteynerlerle Gazze'ye ulaşmayı planladıklarının altını çizen Daşkıran, aktivistler giremese dahi bunları Gazze'ye teslim etmeyi planladıklarını ve bunların Gazze'ye girebilmesi için orada baskılarını artıracaklarını vurguladı.

Daşkıran, "Sayımız fazla olduğu için, coğrafyanın sıcak olmasından ve şartlardan dolayı aslında durmadan 2 günde alacağımız yolu 5 ya da 6 günde almayı planlıyoruz. Çünkü duracağız, belli bölgelerde kamp yapacağız. Hepimiz kampa hazırlıklı bir şekilde yola çıktık. Dolayısıyla eğer her şey yolunda giderse bu konaklamalar dahil 5 ya da 6 gün içerisinde Gazze'de olmayı planlıyoruz." dedi.

Libya'nın zor ve karmaşık bir coğrafya olduğunu ve farklı bölgelerin farklı hükümetlerce kontrol edildiğini hatırlatan Daşkıran, Libya'nın içerisinde dahi farklı bir ülkeye geçiş gibi bir süreç yaşanacağına değindi.

Mısır'da da kat etmeleri gereken uzun bir yol olduğunu belirten Daşkıran, bunların hepsinin göz önüne alındığında 6 günün kısa bir süre olduğunu ve problemsiz yola devam ettikleri takdirde bu süreyi öngördüklerinin altını çizdi.

Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

"Şu an sadece Türkiye'den bizim teslim edeceğimiz 25 konteynerimiz var"

Daşkıran, "Şu an sadece Türkiye'den bizim teslim edeceğimiz 25 konteynerimiz var. 3 ambulansımız var, satın alındı. Burada hepsi temin edildi. Doktorlarımız, ilaç malzemeleri ve gıdalar var. Allah nasip ederse, tabii bunlar başka temsilciliklerin de dahil ettiği konteynerlerle sayı biraz daha fazla hale gelecek." diye konuştu.

Küçük araçlarla yola çıkacağımız için konvoyun biraz fazla gözükebileceğine değinen Daşkıran, herkesi otobüslere doldurmak yerine küçük araçları tercih ettiklerini belirtti.

Aktivist Daşkıran, Türkiye'den gelenler olarak daha küçük minibüsleri tercih ettiklerini ve aktivistlerin yol boyunca biraz daha konforlu gitmelerini amaçladıklarını anlatarak, konvoydaki araç sayısının 50 ila 100'ü bulabileceğini söyledi.

"Burada en kalabalık katılım sayısına sahip olan ülke Türkiye"

Sumud Kara Konvoyu'nun, Küresel Sumud Filosu ile deniz ve kara olarak aslında aynı çatı altında ilerleyen bir misyon olduğuna dikkati çeken Daşkıran, "Bu, hedefine ulaşır ulaşmaz ama misyonlar devam edecek. Kamuoyunun hiçbir zaman zulme sessiz kalmaması, toplumun zulme sessiz kalmaması adına bu çalışmaların desteklenmesini çok önemli buluyoruz. Yani tek başına bizim sahada olmamız değil, kamuoyunun da buna destek olması gerekiyor ki misyon tamamlasın. Diğer türlü misyon yarım kalıyor, yarım kalan misyonlar tekrar üretmek zorunda bırakılıyor maalesef." ifadelerini kullandı.

Esasında başvuru yapanlar arasından 100'e yakın aktivistin seçildiğini ancak vize sürecinde yaşanan aksaklıklardan dolayı katılımın 50'ye kadar düştüğünü belirten Daşkıran, konvoya en çok katılım gösteren ülkeler arasında Türkiye'nin de yer aldığını vurguladı.