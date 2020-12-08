Euro
9.50
Dolar
7.83
BIST 100
1,346.56
Altın
1,869.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya'daki evine silahlı saldırı düzenlendi.
logo
Dünya

Süleymaniye'de IKBY hükümetinin protesto edildiği gösterilerde açılan ateş sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü

Irak'ın Süleymaniye kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hükümetinin protesto edildiği gösterilerde açılan ateş sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü.

İdiris Okuduci,Rewa Mahmood Hasan,Hawkar Yaseen M Amin Mohammed Amin   | 08.12.2020
Süleymaniye'de IKBY hükümetinin protesto edildiği gösterilerde açılan ateş sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü

Süleymaniye

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, memur maaşlarının gecikmesi nedeniyle Süleymaniye vilayetinin Tekye beldesinde düzenlenen gösterilerde protestoculara ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. 

Gösterilerin yoğun şekilde devam ettiği Seyidsadık ilçesinde de yine açılan ateş sonucu 1 çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. 

Halepçe'de KDP binası ateşe verildi

Irak'ta gösterilerin alevlendiği bir diğer vilayet ise Halepçe oldu. Halepçe'nin Taze Mahallesi'nde toplanan göstericiler Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) ait binayı ateşe verdi.

Göstericiler, Süleymaniye'nin Şarezur ilçesindeki eğitim müdürlüğü binasını da ateşe verdi. 

Göstericilerin öldürülmesi ve binaların yakılmasına ilişkin IKBY tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

Süleymaniye'de dün alevlenen protestolarda açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti. 

Göstericiler, başta KDP olmak üzere IKBY hükümetinin koalisyon ortakları Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Goran Hareketi ile muhalefet cephesinde yer alan Kürdistan İslami Birlik Partisi ve Kürdistan İslami Toplum Partisi'ne ait binaları da ateşe vermişti. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdi
Danimarka’da günlük Kovid-19 vaka sayısındaki hızlı artış sürüyor
İstanbul'da 21 Ağustos'tan bu yana 5 milyon 35 bin 641 koronavirüs denetim faaliyeti gerçekleştirildi
Sağlık Bakanlığı: Yakın temaslıların karantina süresi düzenlemeleri uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldı
Güney Kore, 44 milyon kişiye yetecek Kovid-19 aşısı için anlaşma yaptı

Benzer haberler

Süleymaniye'de IKBY hükümetinin protesto edildiği gösterilerde açılan ateş sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü

Süleymaniye'de IKBY hükümetinin protesto edildiği gösterilerde açılan ateş sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü

Irak'ın Süleymaniye kentindeki gösterilerde 15 kişi yaralandı

Irak Başbakanı Kazımi'den 'Suudi Arabistan ile ticaret hacminin artırılması' mesajı

Irak'ın Süleymaniye kentindeki protestolarda ölü sayısı 2'ye yükseldi

Irak'ın Süleymaniye kentindeki protestolarda ölü sayısı 2'ye yükseldi
Irak'ın Süleymaniye kentinde protestocular siyasi parti binalarını ateşe verdi

Irak'ın Süleymaniye kentinde protestocular siyasi parti binalarını ateşe verdi
PKK’nın Suriye’nin kuzeyindeki çekilme taktiği Sincar’da tekrar eder mi?

PKK’nın Suriye’nin kuzeyindeki çekilme taktiği Sincar’da tekrar eder mi?