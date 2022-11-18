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Dünya

Süleymaniye'de gaz kaçağından kaynaklanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Irak'ın Süleymaniye kentinde dün akşam bir evde gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiği belirtildi.

Rewa Mahmood Hasan, Bekir Aydoğan   | 18.11.2022
Süleymaniye'de gaz kaçağından kaynaklanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Süleymaniye

Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir, AA muhabirine konuya dair açıklama yaptı.

Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 11’e yükseldiğini aktaran Ebubekir, yaralı sayısının ise 12’ye çıktığını söyledi.

Vali Ebubekir, hastaneye kaldırılan 8 kişinin taburcu edildiğini, 4 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Öte yandan patlama nedeniyle kent genelinde bir günlük yas ilan edildi.

Süleymaniye'nin Kazive Mahallesi'ndeki bir evde dün akşam gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu evin çöktüğü, 5 kişinin hayatını kaybettiği, en az 10 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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