Euro
6.67
Dolar
5.96
BIST 100
112,816.10
Altın
1,566.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mersin'in Erdemli ilçesinde toprak kayması nedeniyle yıkılan barakadaki bir kişi hayatını kaybetti
logo
Dünya

Süleymani'nin ölümünün ardından 'Kudüs Gücü'ne 200 milyon avroluk ek bütçe

İran meclisi, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'ne, Ulusal Kalkınma Fonu'ndan 200 milyon avroluk ek bütçe verdi.

Ahmet Dursun   | 07.01.2020
Süleymani'nin ölümünün ardından 'Kudüs Gücü'ne 200 milyon avroluk ek bütçe

Ankara

İran meclisi, Lider Ayetullah Ali Hamaney'in talimatıyla, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün bütçesini 200 milyon avro artırdı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Meclis Başkanı Ali Laricani, açık oturumda yaptığı konuşmada, "Bölgedeki direnişin sorumluluğunu üstlenen Kudüs Gücü'nü desteklemek amacıyla, cari yılın son iki ayı için (İran'ın kullandığı takvime göre, yıl sonu 20 Mart) Ulusal Kalkınma Fonu'ndan Kudüs Gücü'ne 200 milyon avro tahsis edildi." dedi.

Laricani, kararın İran lideri Hamaney'in talimatıyla alındığını belirtti.

Kudüs Gücü komutanı Süleymani, ABD saldırısında öldürülmüştü

Devrim Muhafızları Ordusu'nun ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü, bölgenin de en güçlü istihbarat örgütlerinden biri olarak biliniyor. Kudüs Gücü, doğrudan İran lideri Hamaney'e bağlı bulunuyor.

Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve beraberindeki 9 kişi, 3 Ocak'ta Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü.

Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine, yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konvansiyonel ABD paramiliter İran’a karşı
Latin Amerika'da başkaldırı, kamplaşma ve darbeler yılı: 2019
ABD-İran çatışması arasında Irak Kürtlerini ne bekliyor?
Borsalar 2019'da rekora doymadı
Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya

Benzer haberler

Süleymani'nin ölümünün ardından 'Kudüs Gücü'ne 200 milyon avroluk ek bütçe

Süleymani'nin ölümünün ardından 'Kudüs Gücü'ne 200 milyon avroluk ek bütçe

Trump yönetimi, İran ve Irak'taki gelişmelere dair Senatoya brifing verecek

Netanyahu: ABD-İran gerilimine İsrail'in dahil edilmemesi gerekir

ABD'nin İran Dışişleri Bakanı Zarif'e BM toplantısı için vize vermediği öne sürüldü

ABD'nin İran Dışişleri Bakanı Zarif'e BM toplantısı için vize vermediği öne sürüldü
Kongredeki Demokratlar Trump'ın 'Süleymani' adımını sorguluyor

Kongredeki Demokratlar Trump'ın 'Süleymani' adımını sorguluyor
Irak'tan 'ABD askerlerinin çıkarılması için gerekli mekanizmayı hazırladık' açıklaması

Irak'tan 'ABD askerlerinin çıkarılması için gerekli mekanizmayı hazırladık' açıklaması