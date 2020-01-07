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Kasım Süleymani için memleketi Kirman'da cenaze töreni düzenleniyor Kasım Süleymani için memleketi Kirman'da cenaze töreni düzenleniyor Kasım Süleymani için memleketi Kirman'da cenaze töreni düzenleniyor Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle zarar gören tarım arazileri havadan görüntülendi
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Dünya

Süleymani'nin cenazesinin defni izdihamda ölenler nedeniyle ertelendi

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin cenaze töreninde yaşanan izdihamda 35 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. Yaşanan izdiham nedeniyle cenaze töreni durduruldu ve defin işlemi ertelendi.

Muhammet Kurşun   | 07.01.2020
Süleymani'nin cenazesinin defni izdihamda ölenler nedeniyle ertelendi

Tahran

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan izdihamda 35 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, cenaze töreninde yaşanan olaylarda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralananlar bulunduğunu açıkladı. Ancak Kulivend bu konuda herhangi bir sayı vermedi. 

Devlet televizyonu ise Kirman'daki cenaze töreni sırasında yaşanan izdiham nedeniyle 35 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını duyurdu. 

Yaşanan izdiham nedeniyle cenaze töreni durduruldu ve defin işlemi ertelendi. 

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