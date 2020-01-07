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Dünya

Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 40 kişi öldü, 213 kişi yaralandı

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin cenaze töreninde yaşanan izdihamda 40 kişi hayatını kaybetti, 213 kişi yaralandı. Yaşanan izdiham nedeniyle cenaze töreni durduruldu ve defin işlemi ertelendi.

Muhammet Kurşun   | 07.01.2020
Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 40 kişi öldü, 213 kişi yaralandı

Tahran

Süleymani için Kirman'da tören düzenlendi

(Sadece Türkiye içinde kullanılabilir) Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için memleketi Kirman'da cenaze töreni düzenlendi. Şehir Meydanındaki törene çok sayıda vatandaş katıldı. ( IRNA - Anadolu Ajansı )

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda, 40 kişi öldü, 213 kişi yaralandı.

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, Fars Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, cenaze törenindeki izdiham nedeniyle 40 kişinin öldüğünü, 213 kişinin yaralandığını söyledi.

Cenazenin defnedileceği mezarlığın Kirman'da bir dağın yamacında bulunması ve töreni izlemek isteyen İranlıların yüksek yerlere çıkması nedeniyle, izdihamda ölenlerin sayısının yüksek olduğu ifade ediliyor. 

İzdiham nedeniyle cenaze töreni durdurulmuş ve defin işlemi, daha uygun bir tarihe ertelenmişti. 

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