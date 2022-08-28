Dolar
18.16
Euro
18.10
Altın
1,738.15
ETH/USDT
1,490.40
BTC/USDT
20,019.00
BIST 100
3,146.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tur otobüsünün kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, yaralıların olduğu bildirildi
logo
Dünya

Suikasta uğrayan Abe'ye 1,8 milyon dolarlık cenaze merasimi bütçesi tartışılıyor

Japonya'da suikasta uğrayan eski Başbakan Abe Şinzo'nun resmi cenaze merasimi, hükümete 249 milyon yene (1,8 milyon dolar) mal olacak.

Ahmet Furkan Mercan   | 28.08.2022
Suikasta uğrayan Abe'ye 1,8 milyon dolarlık cenaze merasimi bütçesi tartışılıyor

Tokyo

2012-2020 yıllarını kapsayan göreviyle, Japonya'da en uzun süre başbakanlık yapma unvanına sahip Abe'nin temmuzda uğradığı suikastın yankıları devam ediyor.

Hükümet, 27 Eylül'de başkent Tokyo'da, Abe'ye düzenlenecek resmi cenaze merasimine yönelik 249 milyon yenlik (1,8 milyon dolar) bütçe tahsisatını onayladı.

Tamamı mevcut mali yıl rezerv bütçesinden karşılanacak tahsisattan 210 milyon yenlik pay, tesis içi tanzime ve 30 milyon yen ise yer ve malzeme kiralarına ayrılacak.

Bütçeden Kovid-19 tedbirleri ve yabancı ziyaretçilere yönelik tercüme hizmeti karşılanırken, etkinlik kapsamlı güvenlik hizmetleri ise bütçe planlamasında yer almıyor.

Yüzde 56 "ikna olmuyor"

Merasimin yüksek maliyetine yönelik tartışmalar ise ülke gündemini meşgul ediyor. Eleştirilerin merkezinde söz konusu maliyeti, hükümetin karşılamaması gerektiği yer alıyor.

Yoşida Şigeru'nun cenazesi sonrası, Abe'nin merasimi, İkinci Dünya Savaşı sonrası eski bir Başbakan için düzenlenen devlet nezdinde ikinci resmi cenaze merasimi olacak.

Kyodo ajansının ülke geneli düzenlediği kamuoyu anketinde, hükümetin cenaze düzenlenmesi kararına katılımcıların yüzde 56'sının "ikna olmadığı" ortaya çıktı.

6 bin katılımcı

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, yurt içinden ve dışından çok sayıda taziye sonrası, uluslararası protokol doğrultusunda hareket gerektiği yönünde karar aldıklarını söyledi.

Matsuno, "Hükümet, yurt dışı ziyaretçilerin katılımıyla, merasimin resmi ve ulusal bir etkinlik olarak düzenlenmesinin uygun olacağı şeklinde karar verdi." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe 6 bin katılımcı beklediklerini kaydeden Matsuno, "Her bir vatandaşın yas tutması beklenmiyor" diyerek, devlet cenazesinin siyasi bir mesele olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Törene ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, eski ABD Başkanı Barack Obama, eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin katılması bekleniyor.

Üst Meclis seçimleri arifesinde Abe, 8 Temmuz'da partisinin, batıdaki Nara kentindeki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma esnasında, arka tarafından açılan ateşle suikasta kurban gitmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeşilhat
Bursa'da tur otobüsü kaza yaptı
Türkiye ve dünya gündemi
Bilecik'te su kanalına giren minibüsteki 9 kişi yaralandı
Beyoğlu’nda 4 katlı metruk binanın duvarı çöktü

Benzer haberler

Suikasta uğrayan Abe'ye 1,8 milyon dolarlık cenaze merasimi bütçesi tartışılıyor

Suikasta uğrayan Abe'ye 1,8 milyon dolarlık cenaze merasimi bütçesi tartışılıyor

ABD üsleriyle dolu Okinawa'da kritik valilik seçim yarışı başladı

Abe suikastı sonrası Japonya polis teşkilatının en üst ismi istifa ediyor

Japonya Başbakanı: Japonya, Ukrayna'nın yeniden inşası için elinden geleni yapacak

Japonya Başbakanı: Japonya, Ukrayna'nın yeniden inşası için elinden geleni yapacak
Japonya, Rusya'ya karşı yaptırımlarını sürdürecek

Japonya, Rusya'ya karşı yaptırımlarını sürdürecek
Japonya Çin'in askeri kapasiteleri karşısında füze stok ve menzilini genişletecek

Japonya Çin'in askeri kapasiteleri karşısında füze stok ve menzilini genişletecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet