Suikast girişiminde bulunulan Sudan Başbakanı Hamduk: Değişim yürüyüşünü durduramayacaklar
Sudan'da konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulan Başbakan Abdullah Hamduk, yaşanan hadisenin, ülkesindeki değişim yürüyüşünü durduramayacağını söyledi.
Hartum
Başbakan Hamduk, suikast girişiminin ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İyiyim. Daha iyi bir yarın ve sürdürülebilir bir barış için bedelinin kanla ödendiği bu devrim, barışçıllığı ile korunuyor. Bugünkü hadise, değişim yürüyüşünü durduramayacak bilakis bu olay, devrim dalgasını daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.
Hamduk, başkent Hartum'da, bu sabah konvoyuna düzenlenen suikastten yara almadan kurtulmuştu. Başbakan Hamduk'un konvoyunun Kuber Köprüsü'nden geçişi sırasında bomba yerleştirilmiş araç infilak ettirilmişti. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.
Sudan'da başbakana suikast girişimiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Sudan’da güvenlik güçleri, Başbakan Abdullah Hamduk’a düzenlenen suikast girişimiyle ilgili yabancı uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
İsminin açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başbakana suikast girişimiyle ilgili yabancı uyruklu iki kişinin yakalandığını belirtti.
Yetkili, bombalı saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.