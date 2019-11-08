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Dünya

Sudan'ın doğusunda vazgeçilmez bir kahve tutkusu: Cebene

Eritre-Etiyopya sınırındaki bölgelerde, Cebene ismiyle bilinen zencefilli kahve, hem önemli bir geçim kaynağı hem de vazgeçilmez bir tutku olarak günlük yaşamın önemli bir parçasını oluşturuyor.

Ömer Erdem   | 08.11.2019
Sudan'ın doğusunda vazgeçilmez bir kahve tutkusu: Cebene

Hartum

Sudan'ın doğusunda Kesele eyaletinde kahve kültürü, bölgede vazgeçilmez bir tutku olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Eritre-Etiyopya sınırındaki Kızıldeniz, Kadarif ve Kesele'de zencefille tüketilen Cebene ismiyle bilinen zencefilli kahve, halkın günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline gelirken, aynı zamanda birçok aile için de önemli bir geçim kapısı olma özelliği taşıyor.

Önce kavrulan ardından zencefil eklenen Cebene, topraktan yapılan cezvelerde kömür ateşinde şekerle beraber pişiriliyor.

Cebene, bölgenin nerdeyse her köşesinde sokak satıcıları sayesinde sabahın ilk saatlerinden gün bitene kadar servis ediliyor.

Bazı kahve tutkunları da yanlarına, bir miktar odun, kahve fincanı ve bölgede "Kanun" adıyla bilinen semavere benzer ocaklarını almadan dışarı adımını dahi atmıyor.

Bölgede üretilen kahve ekipmanları da ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. 

Kahve ve çayla verilen mesaj

Bölgede görev yapan gazetecilerden Ömer Dumbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğudaki kabilelerde kahvenin hava ve su kadar vazgeçilmez bir ihtiyaca dönüştüğünün altını çizerek, "Bölgedeki misafirperverliğin alametlerinden olan kahve ikramını yerli halk çok önemsiyor. İkram edilen Cebenenin geri çevrilmesi hoş karşılanmıyor." diye konuştu.

Bölgede kahveye dair farklı ritüellerin olduğunu kaydeden Dumbay, "Közde kavrulan kahve, öğütülmeden önce misafire koklatılır. Ardından pişirilip ikram edilir. Bu kısım, ikramın ritüelinin olmazsa olmaz parçasıdır. Eğer kahve yerine çay ikram edildiyse bu ev sahibinin işi olduğu ve sizinle fazla vakit geçirmek istemediği anlamına gelebiliyor." ifadesini kullandı.


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