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Dünya

Sudan'ın başkenti Hartum'un Umdurman bölgesinde düzenlenen bombardımanda 120 kişi öldü

Sudan'ın başkenti Hartum'un batısındaki Umdurman bölgesinde düzenlenen "rastgele top atışında" 120 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ahmed Satti  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
Sudan'ın başkenti Hartum'un Umdurman bölgesinde düzenlenen bombardımanda 120 kişi öldü Fotoğraf: Osman Bakır/AA

Port Sudan

Aktivistlerden oluşan Umbedda Acil Odasından yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Umdurman'daki Darüsselam Mahallesi'nin bombardımana tutulduğu belirtildi.

İlk belirlemelere göre 120 sivilin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, ilk yardım ilaçları ile ilgili tıbbi malzeme temininde sıkıntının ciddi boyutlarda olduğu da kaydedildi.

Top atışlarının kimler tarafından yapıldığına dair bilgi paylaşılmadı.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

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