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Dünya

Sudan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının yurda dönüşleri sürüyor

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkeden tahliye edilen 301 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, İstanbul Havalimanı'nı indi.

Kenan Irtak  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Sudan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının yurda dönüşleri sürüyor

İstanbul

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa'dan gece havalanan uçak saat 09.30'da İstanbul Havalimanı'na inerken tahliye edilen 301 kişi terminalde güllerle karşılandı.

Tahliye edilenler arasında yer alan Riyad Sahil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sudan'da bir restoranda şeflik yaptığını ve savaş nedeniyle Türkiye'ye geri dönmek zorunda kaldığını söyledi.

Sudan'da tehlikeli bir süreç yaşandığını, yurda döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Sahil, "İlk etapta çok korktuk. Silah sesleri geliyordu. Askerler arasında bir çatışma yaşanıyor. Merkezi yerlerde daha çok çatışmalar yaşanıyor. Orada 4-5 gün mahsur kalınca devletimiz araba temin etti. Sudan'dan Etiyopya'ya gittik. Orada da birkaç gün kaldık. Uçak temin edilince geldik." diye konuştu.

"Bir sabah uyandık, savaşın birden başladığını gördük"

Tahliye edilen vatandaşlardan Cem Harbelioğlu, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinin ayarladığı araçlarla Sudan'dan Etiyopya'ya geldiklerini dile getirdi.

Kötü bir süreçten geçtiklerini anlatan Harbelioğlu, şunları kaydetti:

"Tahliye sürecimiz biraz zorluydu. Etiyopya'daki sıkıntılar daha fazlaydı. Gümrükte, tampon bölgede kaldık. Çocuklarla beraber yerde yattık. Dört gündür yollardayız. Çok şükür memleketimize geldik. Çok duyguluyuz, sevinçliyiz. 20 yıldır Sudan'dayım. Ticaret yapıyorum. İki ordu birbiri ile savaştı. Bir sabah uyandık, savaşın birden başladığını gördük."

Tahliye edilen bazı vatandaşların yakınları tarafından karşılanması sırasında İstanbul Havalimanı'nda duygusal anlar yaşandı.

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