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Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, Süper Lig’in 31. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşması sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.
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Dünya

Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi başladı

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle bu ülkedeki Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandı.

Ömer Erdem  | 23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi başladı

Hartum

Başkent Hartum'daki iki ve başkentin güneydoğusundaki Vad Medeni kentinden bir noktadan yaklaşık 1000 Türk vatandaşı yurda doğru yola çıktı.

Türk vatandaşları kara yoluyla ulaşacakları Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek.

AA muhabirine açıklama yapan Mehmet Uğraç, 17 yıldır yaşadığı ve evlendiği Sudan’dan çatışmalar nedeniyle ilk kez ayrıldığını söyledi.

Memleketi ve ailesine kavuşacağı için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Uğraç, "Devletimiz yardımcı oldu, imkanlar sağladı. İnşallah en kısa sürede ülkemize döneceğiz Allah kalanların yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Türk vatandaşlarının yanı sıra Azerbaycan, Japonya, Çin, Meksika, Yemen gibi çok sayıda ülke vatandaşı da Sudan'dan tahliye edildi.

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