Euro
7.68
Dolar
7.08
BIST 100
99,431.34
Altın
1,696.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi

Sudan'ın başkenti Hartum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeden evine gönderilen 55 yaşındaki Mehmet Hanefi Aydın, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye gönderildi.

Ömer Erdem   | 05.05.2020
Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi Fotoğraf: Ömer Erdem/AA

Hartum

Hartum Havalimanı'na öğle saatlerinde gelen ambulans uçak, Aydın'ı alarak Antalya'ya doğru havalandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın'ın çocuklarının sosyal medyadan yaptıkları çağrı üzerine, hastanın Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatı vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Bu yaz uluslararası seyahatler sınırlı olacak
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 70 bine yaklaştı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artıyor
Ankaragücü Başkanı Mert: Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcumuzun durumu ağır değil
Avustralya’daki Türk vatandaşları özel seferle Türkiye’ye getirilecek

Benzer haberler

AB'den 10 ülkeye mali desteğe yeşil ışık

AB'den 10 ülkeye mali desteğe yeşil ışık

Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Bu yaz uluslararası seyahatler sınırlı olacak

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 70 bine yaklaştı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 70 bine yaklaştı
Büyükelçi Kavakcı, Türkiye'nin tıbbi yardımlarını Malezya medyasına anlattı

Büyükelçi Kavakcı, Türkiye'nin tıbbi yardımlarını Malezya medyasına anlattı
Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanlarıyla yarın video konferans aracılığıyla görüşecek

Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanlarıyla yarın video konferans aracılığıyla görüşecek