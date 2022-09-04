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Dünya

Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye yükseldi

Sudan'da devam eden sağanağın yol açtığı seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 112'ye çıktı.

Adam Abu-bashal, Ahmed Osama Satti   | 04.09.2022
Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye yükseldi

Sudan

Sivil Savunma Konseyinden yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde devam eden sağanağın, yaklaşık 35 bin evin tamamen, 49 bin konutun ise kısmen yıkılmasına neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısının 112'ye yükseldiği, 115 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Sel felaketlerinin yaşandığı Nil Nehri, Cezire, Beyaz Nil, Batı Kurdufan, Güney Darfur ve Kesele eyaletlerinde olağanüstü hal kararı alınmıştı.

Ülkenin orta kesimlerindeki Cezire eyaletine bağlı Menagil de sellerdeki ölümler ve maddi kayıplar nedeniyle "afet bölgesi" ilan edilmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi ise Sudan'daki 18 eyaletten 15'inde sağanak ve selden etkilenenlerin sayısının 226 bine yükseldiğini duyurmuştu.

Sudan'da temmuz-ekim döneminde etkili olan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

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