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Dünya

Sudan'daki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 315'e çıktı

Sudan'da kolera salgınından ölenlerin sayısının 315'e ulaştığı bildirildi.

Ahmed Satti  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
Sudan'daki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 315'e çıktı

Port Sudan

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin farklı eyaletlerinde yayılan kolera salgınında vaka sayısının 9 bin 533'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 315'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Sudan'ın 11 eyaletinde etkili olan sağanak ve seller sebebiyle hazirandan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 225'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Sel ve yağışlardan etkilenen kişi sayısının da 345 bin 204'e ulaştığı aktarıldı.

Sudan'da temmuz ile ekim ayları arasındaki sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

Ülkede hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

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