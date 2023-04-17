Sudan'daki çatışmalarda 180'den fazla kişinin öldüğü, 1800 kişinin yaralandığı açıklandı
BM Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, Sudan'daki çatışmalarda 180'den fazla kişinin öldüğünü, 1800 kişinin yaralandığını açıkladı.
Istanbul
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