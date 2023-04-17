Dolar
19.39
Euro
21.18
Altın
1,995.66
ETH/USDT
2,083.40
BTC/USDT
29,524.00
BIST 100
5,059.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan asri mezarlık kompleksinde Kadir Gecesi programı düzenleniyor. Kocatepe Camii’nde Kadir Gecesi idrak ediliyor.
logo
Dünya

Sudan'daki çatışmalarda 180'den fazla kişinin öldüğü, 1800 kişinin yaralandığı açıklandı

BM Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, Sudan'daki çatışmalarda 180'den fazla kişinin öldüğünü, 1800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Tufan Aktaş  | 17.04.2023 - Güncelleme : 17.04.2023
Sudan'daki çatışmalarda 180'den fazla kişinin öldüğü, 1800 kişinin yaralandığı açıklandı

Istanbul

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
'TOGG'la yüz yıllık açığı kapatmaya çalıştık'
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Terme'de seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı
Milli Eğitim Bakanı Özer: Birlik beraberlik içerisinde olduğumuz sürece çözemeyeceğimiz hiçbir problem yok
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyonla uluslararası bir kararlılıkla mücadele etmek zorundayız

Benzer haberler

Sudan'daki çatışmalarda 180'den fazla kişinin öldüğü, 1800 kişinin yaralandığı açıklandı

Sudan'daki çatışmalarda 180'den fazla kişinin öldüğü, 1800 kişinin yaralandığı açıklandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet