Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi: Önceliğimiz güvenlik, iktidarda kalma derdimiz yok
Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nden yapılan açıklamada "Önceliğimiz, ülkedeki güvenlik ve istikrardır. İktidarda kalma derdimiz yok. İktidarı, seçilen hükümete devredeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
Hartum
Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Önceliğimiz, ülkedeki güvenlik ve istikrardır. İktidarda kalma derdimiz yok. İktidarı, seçilen hükümete devredeceğiz" denildi.
Açıklamada, "Ufkun tıkandığını hissettik, bu nedenle rejimin buna kayıtsız kalmasının ardından değişiklik yapmaya karar verdik." ifadeleri kullanıldı.
"Beşir'in partisinin bir parçası değiliz"
İktidarı, seçilen hükümete devredeceklerini açıklayan Askeri Geciş Konseyi açıklamasında, "Göstericiler için geldik ve kaosun çıkmasına izin vermeyeceğiz. Ülkeyi krizden çıkarmak için diyalog başlatacağız. Halk, iktidarın tarafımızca devralınmasını talep etti. İktidar için biz koşmadık, Beşir'in partisinin bir parçası değiliz. Dış tepkiler pozitif yönde. Ömer el-Beşir rejiminin sembol isimlerinin tamamı tutuklandı. İktidar partisi liderlerinin tutuklandığı haberleri doğru. (Devrik) Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir gözetimimiz altında. Ömer el-Beşir'i biz yargılayacağız. Onu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim etmeyeceğiz." denildi.
"Meydanlara ineceğiz"
Konseyin, ABD yaptırımlarını kırmak için çalışacaklarını belirttiği açıklamada, ABD yaptırımlarını kırmak için çalışacağız. 2 yıllık geçiş süreci, özellikle siyasi güçlerle görüşme üzerine olacak. Meydanlara ineceğiz. Protesto göstericileriyle oturup, görüşlerini almak istiyoruz. Göstericiler korumamız altındadır. Ancak başkalarının özgürlüğünün ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.