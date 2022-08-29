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Dünya

Sudan'da yaşanan sel felaketleri can almaya devam ediyor

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yaşanan sel felaketlerinde, her sene yüzlerce kişi hayatını kaybediyor, binlerce ev yıkılıyor ve yüz binlerce dönüm arazi zarar görüyor.

Ahmed Osama Satti   | 29.08.2022
Sudan'da yaşanan sel felaketleri can almaya devam ediyor

Sudan

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yaşanan sel felaketlerinde, her sene yüzlerce kişi hayatını kaybediyor, binlerce ev yıkılıyor ve yüz binlerce dönüm arazi zarar görüyor.

Nil Nehri'nin taşması ve şiddetli sağanakların yol açtığı seller, ülkenin yaklaşık 16 eyaletini etkiliyor.

Verimli tarım arazisi ve zengin hayvancılık kaynakları ile dünyada ön sıralarda yer alan Sudan'da, seller nedeniyle her yıl can ve mal kaybı yaşanıyor.

Can kayıpları, evlerin yıkılması, sel sularına kapılmak veya elektrik çarpması nedeniyle meydana geliyor.

AA muhabiri, Sudan'da 2018'den bu yana sellerin ve sağanağın yol açtığı zararı derledi.

5 yılda 455 kişi hayatını kaybetti

2018'de, yağmur mevsiminde Hartum, Nil Nehri, Kesele, Batı Kurdufan ve Cezire eyaletlerinde etkili olan yağışlar sonucu 43 kişi hayatını kaybetti.

2019'da ise 14 Haziran-14 Eylül'de şiddetli yağışlar ve seller sonucu 85 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı, 70 bin ev tamamen veya kısmen hasar gördü ve 4 bin 424 baş hayvan telef oldu.

2020'de ülke genelinde sellerde 138 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı. Buna ek olarak 100 bin civarında ev yıkıldı, 5 bin 482 büyük ve küçükbaş hayvan telef oldu, 18 bin dönüme yakın tarım arazisi zarar gördü.

2021'de de sel felaketinde 90 kişi öldü, 14 eyalette 314 binden fazla kişi etkilendi ve 15 bin 500'ü tamamen, 46 bin 500'ü kısmen olmak üzere 62 bin ev yıkıldı.

OHAL ilan edildi

Bu sene ülkede sellerde 99 kişi yaşamını yitirdi, 93 kişi yaralandı, yaklaşık 27 bin ev tamamen veya kısmen hasar gördü, 448 hayvan telef oldu.

Sel felaketlerinin yaşandığı Nil Nehri, Cezire, Beyaz Nil, Batı Kurdufan, Güney Darfur ve Kesele eyaletlerinde olağanüstü hal ve ülkenin orta kesimlerindeki Cezire eyaletine bağlı Menagil, sellerdeki ölümler ve maddi kayıplar nedeniyle "afet bölgesi" ilan edildi.

Birleşmiş Millet İnsani İşler Ofisi, ülkede şiddetli yağışlardan bu sene 156 bin kişinin etkilendiğini açıkladı.

Afrika'nın can damarı olan Nil Nehri'nin hayat verme rolünün aksine her yıl taşmasıyla yüzlerce kişi hayatını kaybediyor, binlerce ev yıkılıyor ve yüz binlerce dönüm arazi hasar görüyor.

Dünyanın en uzun nehri olarak nitelendirilen Nil Nehri, Etiyopya’nın Tana Gölü'nden doğan Mavi Nil ile Uganda’dan doğan Beyaz Nil’in kıtanın kuzeyinde Sudan’ın başkenti Hartum'da birleşmesiyle tek Nil halini alıyor.

Hedasi Barajı'nın etkisi henüz görülmedi

Nil Nehri'nin havzasında 10 ülke var ve en uzun geçtiği Sudan'da, genellikle köyler, şehirler ve diğer yerleşim yerleri Nil Nehri kıyısında yer alıyor.

Etiyopya'nın Nil üzerinde inşa ettiği büyük Rönesans (Hedasi) Barajı'nın, Sudan'daki selleri azaltacağı iddia edilse de barajın 3. kez dolumu yapıldıktan sonra selleri azaltma etkisi henüz görülmedi.

Sudan'da sel ve taşkınlar en çok temmuz-ekim döneminde etkili oluyor.

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