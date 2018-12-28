Sudan'da Ulusal Birlik İttifakı yöneticilerinden 13 kişiye gözaltı

Sudan'da muhalif grupların cuma namazı sonrası gösteri çağrıları ile eş zamanlı olarak Ulusal Birlik İttifakı yöneticilerinden 13 kişi gözaltına alındı.

HARTUM

İttifaktan yapılan yazılı açıklamada, muhaliflerin tek kuvvet olarak yönetimin devrilmesi amacı ile ülkedeki tüm meydanlarda "Şehitlere Vefa" adında gösteri düzenlenmesi çağrısı ile emniyet birimleri 13 muhalif lideri gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltıların muhalifleri ve toplulukları bir araya gelmesini durduramayacağı ifade edildi.

Ulusal Birlik İttifakı Baas ve Komünist partilerinin de aralarında bulunduğu siyasi partilerden oluşuyor.

Ülkede ekmek ve yakıt gibi temel tüketim kalemlerindeki aşırı zamlar nedeniyle bir haftadan fazladır süren gösterilerde 19 kişi ölmüş, 400'den fazla kişi yaralanmıştı.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada ise ölü sayısı 37 olarak duyurulmuştu. 19 Aralıktan bu yana Sudan'ın 13 vilayetinde rejiminin düşmesi talepleri ile gösteriler düzenleniyor.

Muhabir: Ömer Erdem