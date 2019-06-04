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Dünya

Sudan'da ordunun darbe karşıtı göstericilere müdahalesinde 35 kişi öldü

Sudan Doktorlar Komitesi, ordu birliklerinin göstericilere müdahalesinde en az 35 kişinin öldüğünü açıkladı.

Hamdi Yıldız   | 04.06.2019
Sudan'da ordunun darbe karşıtı göstericilere müdahalesinde 35 kişi öldü

Hartum

Sudan'da ordu darbe karşıtı göstericilere müdahale etti

Sudan ordusunun, başkent Hartum’daki Savunma Bakanlığı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka müdahalesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti onlarca kişi yaralandı. Müdahalenin ardından göstericiler, Başkent Hartum'daki ordu merkez karargahı binasına giden bazı yollarda lastik yakıp barikat kurdu. ( Mahmoud Hjaj - Anadolu Ajansı )

Sudan'ın başkenti Hartum'da ordu birliklerinin göstericilere müdahalesinde en az 35 kişinin öldüğü bildirildi.

Sudan Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Hartum'daki genel karargah önünde Askeri Konsey tarafından öldürülenlerin sayısının en az 35 kişi olduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırıda yüzlerce kişinin yaralandığı, çoğunun sağlık durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Ölü sayının kesin olmamasının nedeninin silahlı milislerin ve güvenlik güçlerinin hastaneleri kuşatma altında tuttuğu, doktorlara saldırdıkları ve tutukladıklarına dikkati çeken açıklamada, doktorların ve göstericilerin ifadelerine göre gösterilerin yapıldığı meydandaki cesetlerin birçoğunun Cancavid milisleri tarafından alındığı ve Nil Nehri'ne atıldığı kaydedildi.

Komite, açıklamasında ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

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