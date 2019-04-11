Sudan'da ordu devlet televizyonu binasını kuşattı
Sudan'da ordu devlet televizyonu binasını kuşattı ve bazı askerler içeriye girdi.
Hartum
Sudan'da ordu devlet televizyonu binasını kuşattı ve bazı askerler içeriye girdi.
Devlet televizyonu, ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağını bildirdi.
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