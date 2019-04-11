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Dünya

Sudan'da ordu devlet televizyonu binasını kuşattı

Sudan'da ordu devlet televizyonu binasını kuşattı ve bazı askerler içeriye girdi.

Ömer Erdem   | 11.04.2019
Sudan'da ordu devlet televizyonu binasını kuşattı

Hartum

Sudan'da ordu devlet televizyonu binasını kuşattı ve bazı askerler içeriye girdi.

Devlet televizyonu, ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağını bildirdi. 

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