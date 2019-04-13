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Dünya, Sudan

Sudan'da muhalefet Askeri Geçiş Konseyi ile diyaloğa 'evet' dedi

Sudan Meslek Odaları, muhalif grupların, Askeri Geçiş Konseyi'nin "sivil yönetime geçişe" ilişkin diyalog çağrısını kabul etti.

Ayşe Sümeyra Aydoğdu   | 13.04.2019
Sudan'da muhalefet Askeri Geçiş Konseyi ile diyaloğa 'evet' dedi

Sudan

Sudan Meslek Odaları (SPA), muhalif grupların, Askeri Geçiş Konseyi'nin "sivil yönetime geçişe" ilişkin diyalog çağrısını kabul ettiğini açıkladı.

SPA'nın Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Özgürlük ve Değişim Bildirgesi"ne bağlı muhalif grupların askeri yönetimden toplantı daveti aldığı ve buna olumlu yanıt verildiği ifade edildi.

Müzakere masasına oturmanın amacının, eylemcilerin talebi olan sivil bir geçiş yönetiminin sağlanması olduğu belirtilen açıklamada, toplantıya katılacak muhalefet heyetinde SPA ve muhalif gruplardan 10 kişinin yer alacağı bildirildi.

Abdulfettah el-Burhan Konsey Başkanı olarak atandı

Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin yayımladığı kararnameyle Silahlı Kuvvetler Genel Müfettişi Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Konsey Başkanı, Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Beşir'in partisinden "barışçıl geçiş" çağrısı

Öte yandan ordu tarafından iktidardan indirilen Ulusal Kongre Partisi, Askeri Geçiş Konseyi'nden, yönetimin barışçıl devri ilkesini oturtmasını ve siyasi hayatın normalleşmesini hızlandırmasını istedi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, konseyden, siyasi hayatın normalleşmesini hızlandırması, partilerin siyasi çalışma yürütmesine imkan tanıması, yönetimin barışçıl devri ilkesini oturtması, demokratik dönüşümü tamamlaması ve ülkedeki ekonomik krizi çözmeye devam etmesi istendi.

Açıklamada, "Askeri konseyin yönetimi ele alması anayasal meşruiyeti ihlal etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Partinin, savunma bakanı liderliğindeki güvenlik güçlerinin attığı adımların gerekçelerini anladığı belirtilen açıklamada, önceliğin, ülkenin güvenliğinin korunması ve halkın kanının dökülmemesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca "Askeri konseyin attığı adım yumuşak geçişi geciktirecek, iktidarın barışçıl geçişini yavaşlatacak ve Sudan'daki birçok partinin katıldığı geniş diyalogla oluşturulan ulusal diyaloğu iptal edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Partinin, ülkenin geleceği konusundaki siyasi uzlaşı çalışmasının hiç kimsenin dışlanmadan yapılması konusundaki beklentisine dikkat çekilen açıklamada, "Parti, adalet ve kanun çerçevesinde tüm siyasi güçler ve kişilere eşit haklar sağlanmasını talep ediyor." denildi.

Açıklamada, liderlerin ve sembol kişilerin tutuklanması reddedilerek, serbest bırakılmaları istendi.

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