Sudan'da izinsiz gösteri ve grev yapılması yasaklandı
Sudan Cumhurbaşkanı Beşir, ülkede izinsiz gösteri, yürüyüş ve grev yapılmasını yasakladı.
Hartum
Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, ülkede izinsiz gösteri, yürüyüş ve grev yapılmasını yasakladığını açıkladı.
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