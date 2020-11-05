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Dünya

Sudan'da iktidarın önemli bileşenlerinden İsrail'le normalleşme ve Anayasal Bildiri'nin değiştirilmesine itiraz

Sudan'da geçiş dönemi hükümetinin siyasi referansı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) koalisyonunun iki önemli grubu, hükümetin İslail'le normalleşme kararı ile Anayasal Bildiri Anlaşmasında değişiklik yapılmasını reddetti.

Ömer Erdem   | 05.11.2020
Sudan'da iktidarın önemli bileşenlerinden İsrail'le normalleşme ve Anayasal Bildiri'nin değiştirilmesine itiraz

Hartum

Sudan'da geçiş dönemi hükümetinin siyasi referansı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) koalisyonunun iki önemli grubu, Sudan Meslek Odaları Birliği (SPA) ve Ulusal Uzlaşı Güçleri, hükümetin İslail'le normalleşme kararı ile Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri Anlaşmasında değişiklik yapmasını reddetti.

ÖDBG ittifakından SPA ve Ulusal Uzlaşı Güçleri, başkent Hartum'da ülkedeki son gelişmelerle ilgili bir görüşme gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası tarafların ortak yazılı açıklamasında, "Taraflar, İsrail'le normalleşme ve bununla bağlantılı anayasal ve kanuni ihlallerin yanlış uygulamalar olduğu ve geçiş döneminin görevleri arasında yer almadığı konusunda fikir birliğine varmışlardır." ifadeleri kullanıldı.

Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri Anlaşması'ndaki değişikliklerin reddedildiği açıklamada, bunun "çok tehlikeli bir duruma yol açtığı" vurgulandı.

Abdullah Hamduk hükümeti, pazartesi günü, Anayasal Bildiri'deki geçiş döneminin 14 ay daha uzatılacak şekilde değiştirilmesini onaylamıştı.

Ayrıca Devlet Başkanlığına eş değer konumdaki Egemenlik Konseyinin üye sayısı da silahlı hareketlerden seçilen 3 isimle birlikte 14'e çıkarılmıştı.

Sudan hükümeti, 23 Ekim'de İsrail'le normalleşme kararı alındığını açıklamış ancak bunun tam manasıyla gerçekleşmesinin henüz kurulmamış Yasama Meclisi'ne (parlamento) bağlı olduğunu bildirmişti.

Planlandığı gibi gitmeyen geçiş dönemi

ÖDBG, Sudan Meslek Odaları Birliği (SPA), Ulusal Uzlaşı Güçleri, Nida Sudan, Muhalif Federal Birlik ve eski rejimin devrilmesi çağrısında bulunarak Özgürlük ve Değişim Bildirgesi'ni hazırlayan Sivil Güçler İttifakı'nı içeriyor.

Sudan'da, 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtı protestolara dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Darbenin ardından halk isyanını organize eden muhalif grupların (ÖDBG) iktidara getirdiği hükümet ile yönetime el koyan askerler, 17 Ağustos 2019'da 39 ay ülkeyi birlikte yönetme konusunda anlaşmıştı.

17 Ağustos'ta imzalanan Anayasal Bildiri anlaşması sonrasında Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın başkanlığında 6 sivil 5 asker üyeden oluşan Egemenlik Konseyi ve Abdullah Hamduk'un başkanlığında bir Bakanlar Kurulu oluşturuldu. 2019 sonuna kadar Yasama Meclisinin (parlamento) kurulması ile geçiş döneminin tamamlanıp, seçimlerin ardından iktidarın tamamen sivillere devredilmesi planlanıyordu.

Ancak hükümet, 2 Ekim'de aldığı bir kararla 21 ayı asker 18 ayı sivillerin idaresinde olacak 39 aylık geçiş döneminin geçen ay Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da silahlı hareketlerle imzalanan nihai barış anlaşması ile başlayacağını duyurmuştu.

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