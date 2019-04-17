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Dünya, Sudan

Sudan'da hükümet kurumlarına varlıklarını açıklama zorunluluğu

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, devlet kurumlarına yurt içi ve yurt dışındaki banka hesapları ile mevduatlarını açıklama zorunluluğu getiren bir kararname yayımladı.

Said İbicioğlu   | 17.04.2019
Sudan'da hükümet kurumlarına varlıklarını açıklama zorunluluğu

Sudan

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyinden yapılan yazılı açılmaya göre, söz konusu kararnameyle bütün hükümet kurumları, heyetler ve devlet şirketleri ile devlet hissesinin olduğu tüm yapılar için ülke içinde ve dışında sahip oldukları banka hesapları ile mevduatlar, taşınmazlar, nakit para, kıymetli maden ve mücevherler hakkında beyanat vermeleri zorunlu hale getiriliyor. 

Hükümet kurumlarından bu konulardaki bütün beyanatları Sudan Merkez Bankasındaki yetkililere teslim etmeleri isteniyor.

Sudan'daki gelişmeler

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, iki yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu. Ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden, görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Askeri Geçiş Konseyi'nin başına geçen Burhan, 13 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.

Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan 6 kişi ile emniyet teşkilatı ve istihbarattan birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

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