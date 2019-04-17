Sudan'da hükümet kurumlarına varlıklarını açıklama zorunluluğu

Sudan
Sudan'da Askeri Geçiş Konseyinden yapılan yazılı açılmaya göre, söz konusu kararnameyle bütün hükümet kurumları, heyetler ve devlet şirketleri ile devlet hissesinin olduğu tüm yapılar için ülke içinde ve dışında sahip oldukları banka hesapları ile mevduatlar, taşınmazlar, nakit para, kıymetli maden ve mücevherler hakkında beyanat vermeleri zorunlu hale getiriliyor.
Hükümet kurumlarından bu konulardaki bütün beyanatları Sudan Merkez Bankasındaki yetkililere teslim etmeleri isteniyor.
Sudan'daki gelişmeler
Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, iki yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu. Ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden, görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.
Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Askeri Geçiş Konseyi'nin başına geçen Burhan, 13 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.
Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan 6 kişi ile emniyet teşkilatı ve istihbarattan birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.
Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.