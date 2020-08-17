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Dünya

Sudan'da halk geçici hükümetin kurulmasının yıl dönümünde sokağa indi

Sudan'da on binlerce kişi, geçici hükümetin kurulmasının 1'inci yılında siyasi reformların tamamlanması çağrısıyla gösteri düzenledi.

Abbas M. Idris   | 17.08.2020
Sudan'da halk geçici hükümetin kurulmasının yıl dönümünde sokağa indi Fotoğraf: Mahmoud Hjaj/AA

İstanbul

Sudan’da gösteri

Sudan'da Meslek Odaları Birliğinin çağrısıyla başkent Hartum'daki Başbakanlık binası önünde toplanan göstericiler, Ömer el-Beşir iktidarını sona erdiren Aralık 2018 devrim hedeflerinin yerine getirmesi talebiyle protesto düzenledi. Sudan polisi, bölgede güvenlik önlemleri aldı. ( Mahmoud Hjaj - Anadolu Ajansı )

Başkent Hartum ve diğer şehirlerde sokağa inen halk, siyaset ve yargı sisteminde reform yapılmasını ve güvenlik güçlerinin yeniden yapılandırılmasını istedi. 

Başbakanlık önünde binlerce kişi toplanırken, yürüyüş sırasında "Özgürlük, Barış, Adalet" sloganları atıldı.

Sudan Doktorlar Komitesi, göstericilerin dağıtılması sırasında aşırı güç kullanılması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Yürüyüş sırasında çok sayıda protestocu da güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Sudan'da, 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtı protestolara dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Darbenin ardından halk isyanını organize eden muhalif grupların iktidara getirdiği hükümet ile yönetime el koyan askerler, 17 Ağustos 2019'da güç paylaşımı anlaşması yapmıştı.

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