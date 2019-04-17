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Dünya, Sudan

Sudan'da devrik lider Beşir Kuber hapishanesine nakledildi

Sudan'da askeri kaynaklar, devrik lider Ömer el-Beşir'in başkent Hartum'daki Kuber hapishanesine nakledildiğini bildirdi.

Safiye Karabacak   | 17.04.2019
Sudan'da devrik lider Beşir Kuber hapishanesine nakledildi

Hartum

Sudan'da askeri kaynaklar, devrik lider Ömer el-Beşir'in başkent Hartum'daki Kuber hapishanesine nakledildiğini bildirdi.

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