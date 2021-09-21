Sudan'da darbe girişimi
Sudan devlet televizyonu, başkent Hartum'daki bir grup askerin başarısız bir darbe girişiminde bulunduğunu bildirdi. Sudan Egemenlik Konseyi Süleyman da durumun kontrol altında olduğunu belirterek halka darbeye karşı çıkma çağrısı yaptı.
Sudan
Sudan devlet televizyonu, başkent Hartum'daki bir grup askerin başarısız bir darbe girişiminde bulunduğunu bildirdi.
Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Feki Süleyman ise durumun kontrol altında olduğunu belirterek halka, ülkeyi, geçiş sürecini koruma ve darbeye karşı çıkma çağrısı yaptı.
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