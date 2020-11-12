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Dünya, Sudan

Sudan'da Beşir dönemine ait olduğu değerlendirilen toplu mezarlar bulundu

Sudan'da ekonomik nedenlerle başlayan kitlesel protesto gösterileri sonucu ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle devrilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir dönemine ait olduğu değerlendirilen toplu mezarlar bulundu.

Ömer Erdem   | 12.11.2020
Sudan'da Beşir dönemine ait olduğu değerlendirilen toplu mezarlar bulundu

Hartum

Sudan Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Başsavcı Tac es-Sir El Hıbir tarafından kurulan soruşturma komitesinin çalışmaları kapsamında Beşir dönemine ait olduğu tahmin edilen yeni toplu mezarlar bulunduğu belirtildi.

Aralık 2018'de ülke genelinde başlayan rejim karşıtı gösterilerde kaybolanlarla ilgili soruşturmanın devam edeceği bildirilen açıklamada, ilgili kurumlar ve kayıpların ailelerine iş birliği çağrısı yapıldı.

Beşir'in devrilmesinin ardından Askeri Geçiş Konseyi idaresindeki Sudan’da, 30 Haziran 2019’da ordunun başkent Hartum’daki genel karargahı önünde sivil yönetime geçilmesini talep eden eylemcilerin askeri üniformalı silahlı kişilerce dağıtılması sonucu hükümete göre 66, sivil muhalif çatı oluşum Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerine (ÖDBG) göre 128 kişi hayatını kaybetmişti.

Sudan geçiş hükümetinin siyasi referansı ÖDBG'nin önde gelen bileşenlerinden Sudan Meslek Odaları Birliği, ordu karagahı önündeki müdahale sonucu yüzlerce kişinin kaybolduğunu açıklamıştı.

Sudan’da ayrıca bu yıl, 1990’da Beşir’e karşı askeri darbe planlamakla suçlanan subaylar ve 1998’de öldürüldükleri tespit edilen askeri öğrencilere ait iki toplu mezar daha bulunmuştu.

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